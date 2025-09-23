哈萨克斯坦推出首个坚戈稳定币

- 稳定币是一种彻底改变金融世界的支付和金融机制。我们首次推出稳定币。监管参与者 Intebix 与 Solana、万事达卡，以及我国欧亚银行共同启动了以坚戈计价德稳定币项目。-央行行长说。

据他介绍，该稳定币可用于兑换加密货币，并通过加密卡进行交易。

- 与坚戈挂钩的稳定币的出现将有助于隔离国内流动性，与现有金融基础设施整合，并发展国内数字资产体系。-苏莱曼诺夫说。

央行副行长别热克·硕勒潘库洛夫表示，哈萨克斯坦加密货币交易服务才刚刚开始发展。

- 坚戈稳定币可以通过该项目的主要参与者欧亚银行购买，并且有机会在Intebix交易所开设数字钱包。付款时，也就是说，如果我购买了加密坚戈，我现在可以用加密坚戈购买任何加密资产。这里我指的是比特币或其他货币。-他说。

硕勒潘库洛夫指出，今年6月，央行宣布推出加密卡。

- 万事达卡为何参与其中？我们讨论的是提供加密货币-法币通道。如果您的账户中有加密资产，您可以使用加密卡在哈萨克斯坦境内进行任何消费。此外，当您用坚戈购买加密货币坚戈时，您还可以在 Solana 和 Intebix 等投资平台上购买其他资产。-他说。

据此前报道，数字坚戈将被赋予国家货币地位。

【编译：小穆】