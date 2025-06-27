哈萨克斯坦出席突厥国家组织成员国农业部长会

阿塞拜疆、土耳其、乌兹别克斯坦代表团出席了会议。哈萨克斯坦代表团由农业部副部长巴格兰·别克伯夫率领。

会议特别关注有机农业发展问题，这一领域在当前全球挑战背景下被认为具有战略意义。

别克伯夫指出，当今的有机农业不仅关乎可持续生产，也是生态、社会及粮食安全的重要组成部分。哈萨克斯坦一直在系统推进该领域的发展，并已取得显著成果。

Фото: gov.kz

据他介绍，截至2024年底，哈萨克斯坦已有逾30万公顷土地获得有机农业认证。哈国有机产品主要出口至德国、荷兰、瑞士等欧盟国家，出口品类包括小麦、小扁豆、鹰嘴豆和油料作物。

别克伯夫表示，目前《哈萨克斯坦共和国有机产品生产和流通法》已正式通过，从立法层面规范了有机农业的发展。借鉴吉尔吉斯斯坦经验，哈萨克斯坦引入了针对小农户的自愿保障体系（PGS）。2024—2025年有机农业发展路线图也在制定和实施中。国家计划为有机生产认证提供最高50%的补贴支持。

—我们愿进一步加强与突厥国家组织各成员国的合作，推动在成员国市场上推广有机产品，协调标准与要求，开展技术交流以及人才培训与再培训工作。-别克伯夫说。

会议最后通过了联合公报，各方重申将继续在有机农业领域深化农业合作的共同承诺。

【编译：阿遥】