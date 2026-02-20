中文
    15:21, 20 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦冰淇淋出口量首次超过进口量

    哈萨克国际通讯社讯）2025年，哈萨克斯坦冰淇淋出口量历史上首次超过进口量。据贸易和一体化部发布的数据显示，截至去年年底，全国冰淇淋出口总量达14,167吨，进口量为12,194吨。

    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    业内龙头企业Shin-Line公司副总裁沃马尔别克·朱勒德兹表示，这一成绩是长期推进生产现代化与持续拓展出口政策共同发力的结果。

    —2005年，哈萨克斯坦冰淇淋出口量仅为12吨，而进口量超过1.2万吨。如今局面已发生根本性变化：我们的产品出口至10个国家，出口规模首次超过进口。这不仅体现了哈萨克斯坦产品不断提升的市场竞争力，也标志着行业发展进入更加成熟的阶段，-他指出。

    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    朱勒德兹介绍，实现增长的关键在于持续加大对现代化生产设施的投资，引进先进技术，并在国家层面形成对本土生产企业的系统性支持。出口收入的增加以及出口均价的提升，表明哈萨克斯坦冰淇淋正由单纯的价格优势，逐步迈向以质量和品牌为核心的竞争阶段。

    作为哈萨克斯坦冰淇淋出口的主力企业，Shin-Line正不断巩固其在国际市场的地位。这不仅彰显了本土企业形成稳定出口格局的潜力，也进一步提升了“哈萨克斯坦制造”在海外市场的知名度。

    【编译：阿遥】

