托卡耶夫出席“金砖+”峰会：呼吁重建大国互信 倡议加强人工智能合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日在印度新德里出席“外展/金砖+”全体会议并发表讲话，围绕全球安全、多边合作、经贸投资、交通物流、人工智能和水资源等问题阐述哈萨克斯坦立场，并提议建立“金砖+”人工智能领域合作伙伴关系。

本次会议主题为“加强韧性、创新、合作与稳定”。

托卡耶夫首先感谢印度总理纳伦德拉·莫迪的热情接待以及为高水平举办金砖国家峰会所作的工作。

“我们的会议在展现印度独特而丰富文化遗产的新德里举行，本身就具有象征意义。当前，以‘人类至上’为原则、以各国人民利益为导向的议程尤为重要。恰逢金砖合作机制成立20周年，印度担任主席国为这一方向注入了新的动力。”托卡耶夫说。

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托卡耶夫指出，金砖合作机制覆盖全球近一半人口，经济总量约占世界国内生产总值的40%，具有巨大潜力。与此同时，金砖国家也肩负着减少分歧、推动取得实际成果的重要责任。

“然而，如果国际社会无法解决面临的根本性问题，无法恢复主要大国之间的信任，金砖合作机制的潜力就无法得到充分释放。这一点在2026年发布的全球和平指数中得到清晰体现。在地缘政治冲突加剧、军事化程度上升、多边机构弱化以及贸易壁垒增加的背景下，出现了‘大分裂’这一概念。去年，冲突给全球经济造成约22万亿美元损失，相当于全球国内生产总值的10%。这是令人担忧的局面。我们正在看到，地区冲突造成的影响已不再局限于冲突各方，而是开始冲击全球经济。重要海上航线受阻，充分暴露出全球能源、粮食和贸易供应链的脆弱性。”托卡耶夫说。

总统还将跨境基础设施面临的风险不断增加列为另一项严峻挑战。

他指出，正因如此，和平与战略稳定是实现经济发展和可持续发展的必要前提，而这一问题的意义已经超出经济领域本身。

“应当通过政治对话和持续外交努力，优先缓解地区紧张局势并建立长期稳定。从更广泛的角度看，国际安全架构遭到破坏以及长期冲突持续存在，将加剧新一轮军备竞赛、战略误判和错误决策的风险。因此，为降低核领域以及新技术带来的相关风险，核武器国家之间开展高级别对话十分必要。”托卡耶夫说。

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托卡耶夫认为，主要大国之间互信水平下降，也限制了联合国有效发挥作用的能力。

“但是，联合国无可替代。改革应当增强联合国预防冲突和作出集体决策的能力。《联合国宪章》必须得到严格遵守，不能任由各方按照自身需要加以解释。在改革联合国安理会时，应充分考虑当今世界现实，确保亚洲、非洲和拉丁美洲国家拥有代表席位。发展中的中等强国也应当在全球决策中发挥更加重要的作用，因为它们能够促进对话，帮助克服地缘政治矛盾和分歧。”总统说。

托卡耶夫表示，作为金砖伙伴国，哈萨克斯坦将金砖合作机制视为开展务实合作的开放平台。这一平台能够补充联合国在多边体系中的主导作用，并进一步连接不同国家、地区和市场。

“为每一个复杂问题寻找解决方案，是我们坚定不移的立场。这符合哈萨克斯坦奉行的平衡、务实并以实际成果为导向的外交政策，即致力于同所有伙伴发展互利合作。”他说。

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谈及经贸合作时，托卡耶夫指出，2025年哈萨克斯坦与金砖成员国和伙伴国的贸易额接近720亿美元。

“我们有意进一步推动与所有金砖国家经贸和投资关系多元化。哈萨克斯坦拥有实现这一目标所需要的工业、过境运输和技术潜力。作为欧亚经济联盟现任主席国，哈萨克斯坦支持扩大欧亚经济联盟与金砖国家之间的经济合作，并支持与印度签署自由贸易协定。”托卡耶夫说。

总统表示，作为关键原材料的可靠供应伙伴，哈萨克斯坦正在为保障全球供应链安全作出贡献。双方在能源、关键矿产和农产品深加工领域具有广阔合作空间，应特别重视技术和知识交流以及共同投资。

托卡耶夫还表示，各方具备共同实施大型基础设施项目、包括具有国际意义项目的潜力，新开发银行可以考虑为金砖国家以及哈萨克斯坦具有商业可行性的项目提供融资。

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总统认为，加强交通互联互通能够创造新的发展机遇，为共同经济增长注入动力。

“作为欧亚大陆主要的过境运输和物流枢纽之一，哈萨克斯坦希望通过发展铁路网络、港口和数字基础设施，使跨境货运更加快速、更具可预测性。去年，经哈萨克斯坦过境运输的货物接近4000万吨。按照长期规划，我们的目标是将这一数字提高至每年1亿吨。”托卡耶夫说。

他指出，目前中国与欧洲之间陆路运输货物的85%途经哈萨克斯坦。作为跨里海国际运输路线的重要节点，哈萨克斯坦通过里海连接亚洲和欧洲。

托卡耶夫表示，将这一重要运输路线与“一带一路”倡议以及“北—南”国际运输走廊衔接起来，有助于建设更加一体化、更具韧性的欧亚运输网络。

总统同时对印度提出的金砖物流与供应链合作框架计划表示支持，认为该倡议有助于进一步加强“金砖+”框架下的务实合作。

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谈及人工智能发展，托卡耶夫指出，这项技术正在改变经济、社会以及全球力量格局。

“金砖合作机制可以将快速发展国家的技术潜力与其规模优势结合起来，为创新、投资和可持续经济增长创造新的机遇。对哈萨克斯坦而言，人工智能具有战略优先地位。”他说。

托卡耶夫表示，为扩大“金砖+”框架下的务实合作，哈萨克斯坦愿利用先进计算基础设施以及联合国相关国家和数字中心开展合作。

“作为一项具体举措，我提议建立‘金砖+’人工智能领域合作伙伴关系。在这一框架下，可以连接各国人工智能中心，共享实验室和科研项目资源，并共同开发多语言解决方案。”托卡耶夫说。

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总统同时指出，可持续发展不能仅以技术进步衡量，水资源问题同样关系到所有国家的未来。

“目前，全球水资源治理仍然较为分散。为凝聚国际社会力量、加强国家间协调，我们提出建立国际水组织，并使其作为联合国专门机构开展工作。我邀请金砖成员国和伙伴国加入由哈萨克斯坦倡议发起的国际磋商，共同支持这一重要项目。”托卡耶夫说。

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托卡耶夫在讲话最后指出，如果缺乏有效的多边合作，多极化可能进一步加剧世界分裂，并给人类带来新的风险。

他表示，哈萨克斯坦支持建立以主权、利益平衡和共同责任为基础的建设性多极体系，并相信此次新德里峰会能够通过务实合作和共同进步推动这一愿景向前发展。

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托卡耶夫于9月12日抵达印度新德里，出席第十八届金砖国家领导人会晤。访问期间，总统除出席“外展/金砖+”全体会议并发表讲话外，还举行了一系列双边会晤，就哈萨克斯坦与有关国家发展政治、经贸、投资及科技等领域合作交换意见。

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此前，托卡耶夫已在新德里分别会见阿布扎比王储哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔以及埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德。其中，戈尔在会谈期间向托卡耶夫转交了美国总统唐纳德·特朗普就哈萨克斯坦独立35周年发来的贺信。

本届金砖国家领导人会晤在印度新德里举行。哈萨克斯坦以金砖伙伴国身份参与相关活动。“外展/金砖+”机制旨在扩大金砖国家与伙伴国及其他受邀国家之间的对话，就全球政治经济形势、可持续发展以及国际合作等共同关心的议题交换意见。