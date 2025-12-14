冬季出游指南：Kazakh Tourism推荐13处滑雪胜地

🏔️ 阿拉木图市

琼布拉克（Shymbulak）哈萨克斯坦最知名的滑雪胜地，拥有总长约20公里、不同难度等级的雪道，并配备缆车系统和租赁站。这里还拥有被列入吉尼斯世界纪录的全球最高夜间滑雪道。

其他服务：高空滑索（zipline）、骑马、滑冰、滑翔伞。

Фото: Алматы әкімдігі

“先锋”（Pioneer）家庭型山地度假村，位于国家公园内，海拔超过2000米。雪道总长3000米，适合初学者和有经验的滑雪者，全年开放。

其他服务：自然徒步路线、家庭项目、设备租赁。

🌲 阿拉木图州

“奥伊-卡拉盖”（Oi-Qaragai）家庭山地度假村，设有15条雪道，总长28公里，园区内配套餐厅、酒店和娱乐设施。

其他服务：绳索公园、马术中心、射箭、彩弹射击、观光游览。

“阿克布拉克”（Aq Bulaq）提供适合不同水平滑雪者的雪道，也适合自由式滑雪（freeride）。雪道最长可达2500米，缆车运行时间为8至13分钟。

其他服务：疗养康复项目、四轮摩托。

Фото: Qazaqstan3d.kz

🌲 阿克莫拉州

“沃尔曼滑雪度假村”（Orman Ski Resort）位于舒钦斯克—布拉拜度假区，雪道总长800米，配备牵引索道、夜间照明、设备租赁及教练服务。

其他服务：滑雪、单板滑雪、雪圈、雪橇、松林漫步。

“狍子林公园”（Elikti Park）位于泽连德县，距阔科舍套市约25公里。雪道最长可达4公里，设有T型索道和吊椅索道，并配备冬季娱乐区。

其他服务：滑雪、单板滑雪、雪圈、滑冰、户外休闲。

“努尔套”（Nurtaý）同样位于舒钦斯克—布拉拜度假区，雪道长800米，配有吊椅索道和雪圈牵引系统。

🌄 东哈州

“阿尔泰阿尔卑斯”（Altai Alpi）距离乌斯卡曼市约24公里，设有12条雪道，最长可达4.5公里，运营季节为11月至次年4月。提供教练服务和设备租赁。

其他服务：鹿角疗养（pantotherapy）、钓鱼、骑马、绳索公园。

“努尔套”（Nurtaý）距州中心约35公里，雪道长2000米，设有两条主雪道、一条教学雪道和自由式滑雪区，并配套木屋和儿童看护设施。

其他服务：雪圈、桑拿、篝火区、观光游览。

❄️ 里德尔市周边滑雪场

“星尘营地”（Stardust Camp）位于上哈留佐夫卡乡，雪道长1000米，配备T型索道，提供酒店和豪华露营服务。

其他服务：雪圈、雪橇。

“雪绒花”（Edelweiss）拥有多级别雪道及经认证的回转滑雪坡道，雪道长度约1300米。

其他服务：登山、滑冰。

🏜️ 突厥斯坦州

“阿拉套”（Alataý）四季运营的度假村，位于托列毕县尼桑别克乡，雪道长1800米。

服务项目：滑雪、单板滑雪、雪圈、雪地摩托、雪地徒步装备、骑马线路。

🏞️ 巴甫洛达尔州

“梅尔扎硕克”（Myrzashoqy）山地滑雪基地，靠近喀拉扎尔乡，雪道长960米，配备吊椅索道和设备租赁站，但不提供住宿。

其他服务：雪圈、户外漫步、雪地摩托、冬季野餐和观光游览。

【编译：阿遥】