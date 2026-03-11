霍沙诺夫出席巴黎核能峰会 介绍哈萨克斯坦核能发展规划

来自50多个国家的国家元首、政府首脑、国际组织代表、金融机构负责人以及产业界和专家学者齐聚一堂，共同探讨民用核能在应对全球能源转型与气候挑战中的重要作用。哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫也出席了本次峰会。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在会见霍沙诺夫时，请他转达对托卡耶夫总统的诚挚问候，并对哈方派遣高级别代表团参会表示感谢。

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马克龙在峰会开幕式致辞中指出，核能是当代世界进步、繁荣与主权的重要支柱，能够有效提升国家经济竞争力，创造就业机会，并推动创新技术加速落地。他同时对包括哈萨克斯坦在内的可靠铀供应国表示支持，并呼吁各国加强在民用核能领域的国际合作。

马吉利斯主席霍沙诺夫在发言中转达了托卡耶夫总统对峰会的祝愿。他指出，此次峰会对于凝聚国际共识、推动安全与可持续核能发展具有重要意义，并介绍了哈萨克斯坦在民用核能领域的相关举措。

—哈萨克斯坦正迈向能源发展的新阶段——原子能时代。我们将核能视为具有战略意义、可靠且普惠的能源来源。2024年，托卡耶夫总统将核电站建设问题提交全民公投。公投结果为我们构建现代化、可持续且多元化的能源体系铺平了道路。核电站项目将考虑通过组建国际联合体的方式实施，-霍沙诺夫表示。

霍沙诺夫特别指出，在当前全球地缘政治形势复杂多变的背景下，民用核能安全问题尤为关键。因此，哈萨克斯坦始终坚定支持通过对话与谈判解决所有分歧。

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霍沙诺夫还介绍，哈萨克斯坦正筹备建设国家级核能产业集群，计划深度整合产业、科研与教育资源。在与国际原子能机构的合作下，哈萨克斯坦正不断扩大放射性药物生产规模，以提升现代诊断与治疗的可及性。

此外，哈萨克斯坦国家核中心已成为重要的国际科研平台，目前正参与反应堆技术、辐射安全及受控核聚变等领域的多个国际项目，并积极参与国际热核聚变实验反应堆计划。

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最后，霍沙诺夫向峰会与会者表示，哈萨克斯坦将继续按照国际原子能机构的标准制定核能政策，进一步深化透明度、互信与伙伴关系。他同时对巴黎峰会通过《联合宣言》的倡议表示全力支持，并认为这将成为完善全球和国家民用核能发展战略的重要组成部分。

第二届核能峰会于2026年3月9日至12日在法国举行，是一场聚焦核能发展的高级别政府间国际会议。在全球气候变化与绿色低碳转型的大背景下，本届峰会重点讨论核能发展战略、融资机制和技术创新路径等议题。

【编译：阿遥】