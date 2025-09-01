托卡耶夫总统出席上合组织成员国元首理事会会议并讲话

国家元首感谢中华人民共和国主席习近平为本次峰会的高水平组织以及在历史名城天津给予的热情接待。

—哈萨克斯坦高度评价中国在加强上合组织框架内安全与稳定、经济一体化和人文交流方面所奉行的深思熟虑的政策。本次峰会恰逢中国人民抗日战争胜利和世界反法西斯战争胜利80周年，具有特殊意义。这些历史性的日子应当服务于全人类在地球上追求繁荣生活、增进团结与和谐。我们同时必须防止历史真相被歪曲，鼓励子孙后代秉持爱国精神和真正的价值观。-托卡耶夫说。

托卡耶夫指出，国际社会普遍认为上海合作组织是一个高效、有影响力且不可或缺的国际机构。

—哈萨克斯坦完全支持本组织的核心目标，即建立一个平衡的多极世界秩序，确保安全与稳定，不干涉别国内政，承认各国自主发展的权利，推动公平的国际贸易和互利的投资合作。新技术时代，本组织的首要任务是保障各国人民的福祉、安全和可持续发展。遵循上合组织章程的基本原则，哈萨克斯坦认为在打击“三股势力”——恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义方面保持团结至关重要。我们支持进一步弘扬“上海精神”，它已成为全球和平与安全领域国际合作的象征。-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫阐述了哈方对上合组织未来优先方向的看法。他强调首要任务是加强组织内部的战略伙伴关系与相互支持。

—在地缘政治冲突加剧、技术竞争升级、金融和经济制裁频繁、生态和技术灾害不断增加的背景下，上合组织应当成为一个稳定平台，推动政治协调，增强国际社会互信，发展人文交流和文明间对话。在这方面，我们高度评价习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议。今天将通过的《上合组织未来10年发展战略》，必须得到全面落实。-托卡耶夫说。

总统强调了安全领域合作的重要性。他表示，在国际恐怖主义、宗教极端主义、毒品走私、非法移民、网络犯罪和其他破坏性趋势日益猖獗的今天，这一方向尤为突出。

—只有通过共同努力，才能有效应对包括“三股势力”在内的安全威胁。因此，哈萨克斯坦支持设立四个安全中心的倡议。我们认为，加强上合组织与亚信会议之间的业务联系十分重要。我呼吁成员国继续向阿富汗提供人道主义和技术援助，帮助该国重建并参与区域经济合作。哈萨克斯坦已经开始在阿富汗建设部分基础设施和物流项目，以促进成员国之间的互联互通。今年8月，联合国秘书长在阿拉木图出席了联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心揭幕仪式。我们建议成员国共同利用该中心的潜力，在各优先领域建立积极的区域联系和协调努力。-托卡耶夫说。

国家元首认为，加强经贸与投资合作至关重要。在这方面，哈萨克斯坦支持上合组织采取切实措施，应对制裁压力，推动自由和公平的世界贸易。

Фото: Ақорда

—自上合组织成立以来，成员国在全球国内生产总值中的份额翻了一番，达到30%。区域内贸易稳步增长，去年规模超过6500亿美元。哈萨克斯坦与成员国的贸易额也在增加，去年接近700亿美元。哈萨克斯坦支持中国提出的设立上合组织开发银行的倡议，并愿意参与这一前景广阔的项目。我还建议在阿斯塔纳国际金融中心设立上合组织办事处，汇聚法律、咨询和金融机构，为投资项目提供支持。-托卡耶夫说。

托卡耶夫将交通和过境领域合作列为另一项优先任务。国家元首指出，得到150多个国家支持的“一带一路”倡议具有巨大潜力。

—这一全球性倡议每年可为沿线贸易和物流参与方带来高达1.5万亿美元的收益。南北、东西向以及跨里海国际交通走廊也潜力巨大。我们对“跨阿尔泰对话”倡议寄予厚望。哈萨克斯坦、俄罗斯、中国和蒙古的参与，将有助于充分发挥亚欧大陆阿尔泰地区在面积、人口和经济实力上的独特潜力。为推动大型项目实施，我们必须加强交通联通，并制定符合过境和关税战略的政策。有关问题可在11月于阿克套举行的首届上合组织港口和物流中心负责人论坛上讨论。-托卡耶夫说。

托卡耶夫强调有必要加强高科技和数字化领域合作。他指出，这项工作已刻不容缓。到2033年，人工智能市场规模将达到5万亿美元，在全球科技产业中的比重将升至30%。

—与其他战略方向相比，这一领域发展最为迅速。我相信，上合组织有潜力在人工智能领域引领世界。我们完全支持中国提出的建立人工智能合作国际组织的倡议，并愿为这一重要事业作出积极贡献。哈萨克斯坦支持在数字化各领域加强合作，包括在实体经济、医疗、交通物流和城市治理系统中推广“智慧解决方案”。-托卡耶夫说。

托卡耶夫还提出具体举措，建议举办上合组织人工智能常设专家论坛。

Photo credit: Akorda

—我们做好准备在“数字桥”论坛框架下，于阿斯塔纳承办首次会议。同时，我国有意在2027年举办以“人工智能在上合组织经济活动中的应用”为主题的高级别会议。明年，我们还计划与成员国媒体代表共同讨论新技术时代的信息政策问题。-托卡耶夫说。

国家元首指出，生态领域合作同样是一项重要任务。

—气候变化不分国界，对许多国家和地区构成威胁。我们必须携手应对荒漠化、干旱、水库干涸、冰川融化等具体挑战。因此，哈萨克斯坦支持在本国设立上合组织水资源研究中心。-托卡耶夫说。

托卡耶夫指出，明年是上合组织成立25周年。

—为了各国人民的利益，我们应当带着经过深思熟虑、切实可行的建议迎接这一重要时刻，以取得真正有分量的成果。我再次感谢习近平主席为弘扬“上海精神”的创造性价值所作出的坚定努力。我相信，今天的峰会必将作为一次富有成效的论坛载入国际关系史册，在这里将作出扩大多边合作的具体决定。这无疑将大大增强本组织的潜力。-托卡耶夫说。

讲话最后，托卡耶夫祝贺吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫吉尔吉斯共和国接任上海合作组织轮值主席国。

中华人民共和国主席习近平、印度总理纳伦德拉·莫迪、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、伊朗总统马苏德·佩泽什基安、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙以及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫出席会议并发表讲话。

【编译：阿遥】