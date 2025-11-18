别克帖诺夫出席上合组织成员国政府首脑理事会会议

在与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的集体会晤中，讨论了上海合作组织成员国之间的贸易和经济互动问题。自上合组织成立以来，其成员国对全球经济的贡献已增长超过一倍，目前已超过30%。仅去年一年，哈萨克斯坦与上合组织成员国的贸易额就超过670亿美元。

白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦、伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫、中国国务院总理李强、吉尔吉斯斯坦政府内阁主席兼总统办公厅主任阿德勒别克·哈斯玛利耶夫、俄罗斯联邦政府总理兼上合组织成员国政府首脑理事会主席米哈伊尔·米舒斯京、塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔和印度外交部长苏杰生，以及观察员国蒙古国总理贡布扎布·赞丹沙塔尔出席了会议。

Фото: Правительство РК

此外，对话伙伴国的代表卡塔尔总理兼外长穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼，以及亚信会议、独联体和欧亚经济联盟等国际组织领导人出席了会议。

小范围会谈中，与会者就议程上的当前议题交换了意见。考虑到各国元首在上海合作组织天津峰会（今年8月31日至9月1日）达成的共识，会议重点关注如何进一步完善该组织的各项活动。

大范围会谈讨论了贸易和经济合作、金融部门、运输和物流、数字部门和人工智能、水资源、生态以及许多其他领域的互动问题。

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在天津峰会上支持上海合作组织为发展自由公平的国际贸易而采取的务实举措。如今，上合组织成员国贡献了全球三分之一的GDP，成员国间的内部贸易额约为1万亿美元。该组织拥有巨大的经济潜力，致力于在平等伙伴关系的基础上实现全面经济增长。在此背景下，务实地利用现有资源，并加以开发利用以促进可预测的贸易至关重要。-别克帖诺夫说。

Фото: Правительство РК

会议重点讨论了交通运输和过境合作的发展。哈萨克斯坦作为欧亚大陆的主要枢纽之一，正通过铁路、公路、航空和港口基础设施的现代化改造，迅速提升其过境运输能力。目前，有5条铁路走廊穿过哈萨克斯坦。总体而言，过去五年，途经哈萨克斯坦的过境货运量增长了近一倍，去年达到2750万吨。

上合组织成员国实施的“一带一路”项目与哈萨克斯坦主要交通走廊的对接将产生倍增效应，并为发展产业合作和加强整个区域一体化进程奠定稳定基础。世界银行指出，该倡议框架下的项目成功实施，可确保世界贸易年增长率高达6%。

在全球数字化进程中，上合组织正成为人工智能发展的领先者。为此，各方探讨了有效利用人工智能技术领域的互动问题，这与哈萨克斯坦建设数字国家的目标相契合。

Фото: Правительство РК

成立上合组织开发银行，并在产业合作框架内建立支持投资项目的机制，将是重要的一步。哈萨克斯坦愿利用阿斯塔纳国际金融中心提供的机遇，朝着这个方向迈出重要一步。

与会者还着重关注了在生态、水资源、文化和人文领域的互动，以及其他领域的联合活动。

各国政府首脑确认了他们发展多方面合作以加强地区稳定和确保全球经济增长的意愿。

根据会议结果，与会者在多边贸易和经济合作、交通运输、社会发展、国防等领域签署了一系列文件。

Фото: Правительство РК

【编译：小穆】