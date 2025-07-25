哈萨克斯坦代表出席上合组织植物检疫机制第二次会议

据农业部消息，确保食品和植物检疫安全是上合组织优先合作领域之一。该领域需要成员国协调努力，管控检疫性生物，并交流基于科学的植物保护方法。

会议框架下，哈萨克斯坦国家检疫委员会主席萨肯·哈尼别科夫与中国海关总署副署长赵增连举行会谈。双方表示愿深化合作，扩大哈萨克斯坦对华出口产品范围，引进科学防治有害生物的方法，管理植物检疫风险，开发数字化解决方案。

Фото: ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі

此外，双方就加快就哈萨克斯坦向中国供应樱桃、大米、棉籽和甜瓜等作物的议定书达成一致。

双方还同意开展专家经验交流，学习中国天津“智慧港”等数字平台的工作，并将其引入哈萨克斯坦国家植物检疫监管体系。

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哈尼别科夫还与乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦植物检疫部门负责人举行了双边会谈。会谈期间，双方达成了多项协议。

值得一提的是，上合组织成员国植物检疫机制第二次会议是加强区域合作、促进农产品出口、保障上合组织地区粮食安全的重要举措。

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【编译：小穆】