托卡耶夫总统出席“上海合作组织+”会议并讲话

托卡耶夫总统指出，在中国担任轮值主席国期间，上海合作组织在国际社会中的地位显著提升。去年在阿斯塔纳启动的“上合组织+”模式与上合组织议程高度契合。随着越来越多国家表现出兴趣，该机制正成为一个就当代紧迫问题开展有效交流的平台。

—考虑到当今世界的严峻趋势，这一点尤为重要。这些威胁众所周知，无需赘述。但我要强调的是，这些局势的根源和结果大同小异。缺乏互信、对世界秩序未来缺乏责任感，以及对多边外交和国际组织潜力的低估，是当前困境的主要原因。有一点十分明确，没有任何一个国家能够独自应对当下挑战。在这样艰难的时期，上合组织的议程必须保持建设性和积极性。上合组织应作出战略决策，推动化解冲突、加强全球对话，以此维护和平，并为各国的可持续发展铺路。-托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，必须通过共同努力，防止武装冲突升级。

—我们迎来了两个具有历史意义的时刻——第二次世界大战结束和联合国成立80周年。哈萨克斯坦人民对伟大的中国人民在中国共产党领导下取得的抗日战争胜利表示由衷敬意。可以说，对关东军的击溃为二战画上了句号。根据雅尔塔会议的决定，苏联军队也参与了作战。在战场上，数以百万计的人们献出了生命。因此，这些周年纪念是提醒国际社会，特别是年轻一代，铭记胜利的意识形态与政治意义的良好契机。-托卡耶夫说。

Photo credit: Akorda

托卡耶夫总统表示，联合国亟需改革。

—在当前极其复杂的地缘政治局势下，我们必须维护联合国这一普遍且独立的机构。现阶段，是时候推动联合国改革了，首要任务是其核心机构——安理会。我们深知这一任务的艰巨性，但别无选择。如果当今领导人拒绝改革，国际社会可能会彻底丧失对联合国的信任。-托卡耶夫强调。

托卡耶夫高度评价了中国国家主席习近平提出的全球治理倡议，称这一倡议将有助于推动形成更加公平和可持续的世界秩序。

此外，托卡耶夫总统感谢上合组织成员国领导人明确支持将亚洲相互协作与信任措施会议转变为正式国际组织。

他表示，哈萨克斯坦将积极参与上合组织框架内所有旨在推动金融、经济、投资和技术合作的进程。

—我们欢迎成立上合组织开发银行的倡议，并相信这一机构将成为促进成员国经济发展的有力工具。哈萨克斯坦愿为加强地区互联互通提供全力支持。“一带一路”倡议的进一步推进，以及其与欧亚经济联盟、南北走廊、中间走廊的对接，值得我们予以认真关注。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫指出，制定人工智能应用规则和伦理标准已成为紧迫课题。他支持中国提出的成立全球人工智能合作组织并将总部设在上海的建议。

他还特别关注全球气候问题。

—在这样一个有影响力的论坛上，我想谈一个非常重要但又复杂的问题，那就是里海的严峻局势。情况可能会演变为一场生态灾难。这个问题应成为上合组织框架内长期磋商的优先事项。因此，我今天提议，在上合组织框架下设立一个水问题分析中心，并将总部设在阿斯塔纳。近期，在联合国秘书长的参与下，联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心在阿拉木图成立。这显示了我们对多边外交的承诺。我也借此机会向所有伙伴宣布，我们已决定于明年4月在阿斯塔纳举办地区生态峰会。-托卡耶夫说。

在总结发言时，托卡耶夫提醒，明年将迎来上合组织成立25周年。

—我坚信，这一重要的历史里程碑将开启“新黄金时代”的序幕。在这一时期，上合组织必将进一步发挥作用，对我们时代最紧迫的问题产生积极影响。-托卡耶夫说。

【编译：阿遥】