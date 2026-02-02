中文
    17:40, 02 二月 2026 | GMT +5

    阿赛特·伊尔哈利耶夫出任总统顾问

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日签署命令，任命阿赛特·伊尔哈利耶夫为总统顾问兼战略规划和改革署署长。

    Асет Иргалиев стал контактным лицом по работе с международными финорганизациями
    Фото: Правительство РК

    阿赛特·伊尔哈利耶夫于1986年6月18日出生在库斯塔奈州，曾毕业于哈萨克斯坦KIMEP大学，瑞典商务学院、约克大学和诺丁汉大学。

    伊尔哈利耶夫的职业生涯始于2010年，从当年在欧洲复兴开发银行担任东欧和高加索地区经济政策分析人员开始。

    2013-2016年，回国出任经济研究学院股份公司创业发展中心主任，以及该公司董事会主席。

    2017-2019年间，任巴伊铁列克国有控股公司董事会主席顾问、总理办公室项目管理部门主任、政府总理顾问和总理办公室副主任等职务。

    2019-2021年，任国家经济部第一副部长；

    2021-2022年，任国家经济部部长；

    2022-2023年，任战略规划和改革署署长；

    2023-2024年，任总统经济事务助理；

    2024-2025年，任国际金融组织合作国家联络人；

    2025年2月28日开始出任战略规划和改革署署长。

    【编译：小穆】

     

    哈萨克斯坦 任免
