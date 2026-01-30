出行更便捷：铁路客运“TOP-6”数字服务一览

1. 列车运行在线显示屏

通过在线显示系统，旅客可实时掌握列车运行动态。平台提供列车时刻表、当前位置、到发时间以及可能出现的晚点信息，方便旅客提前规划行程、合理安排时间。

2. 官方购票网站

这是公司用于在线购买火车票的官方平台，支持24小时不间断服务，且不收取任何手续费。旅客可自主选择线路和席别，并通过便捷方式完成支付，获取电子行程单，从而免去前往车站窗口排队购票的麻烦。

3. 哈萨克斯坦铁路客运股份公司官方网站

在官方网站 Temirzholy.kz 上，旅客可集中获取铁路运输相关的权威信息，包括各类服务内容、票价标准、乘车规则及最新公告，同时也可了解公司整体业务运行情况。

4. 统一呼叫中心——1433

统一免费呼叫中心为旅客提供铁路运输相关的专业咨询服务。呼叫中心可协助核实列车班次信息，解答行李托运、退票流程及其他服务问题。

5. 投诉与建议专属 WhatsApp 渠道：+7 776 714 5686

为加强与旅客的沟通互动，公司开通了专属 WhatsApp 聊天渠道，供旅客提交投诉、建议及意见反馈。目前，列车车厢内普遍张贴有二维码，旅客扫码即可进入对话界面留言，有助于相关问题得到及时回应，并为改进服务提供参考。

6. Darmen——路况与气象实时监测系统

Darmen 应用程序可为旅客提供实时路况和气象信息。在行程规划阶段，该系统有助于旅客综合考虑天气和道路条件，提升出行的安全性与舒适度。

【编译：阿遥】