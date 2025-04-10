哈萨克代表出席首届世界农业科学周：呼吁支持小农户可持续发展

此次活动由国际农业研究磋商组织（CGIAR）联合肯尼亚农业与畜牧研究机构共同主办。哈萨克斯坦代表团由哈萨克斯坦有机农业生产者联盟主席、哈萨克农村咨询服务论坛（KazFRAS）主席阿尔森·克里姆别科夫率队出席。

据阿尔森·克里姆别科夫介绍，此次论坛筹备近一年，期间组织了多轮国际专家线上协商，重点围绕2025至2030年全球农业科研发展战略规划进行研讨。哈萨克斯坦国家农业科研教育中心也参与其中，并为推动国家农业科技发展融入全球趋势提供了新契机。

- 当前，全球农业科研资源日益向大型跨国企业集中，他们雇佣顶尖科学家，为全球提供高效农业解决方案。这些技术在禽类养殖、乳品加工和种植领域被广泛运用，并通过市场机制传导至发展中国家。但我们不能忽视一个现实：小农户并未直接从中受益。他们无法获取这些科研成果，并非因为他们不认可科学，而是受制于信息与资源获取的不平等。- 阿尔森·克里姆别科夫说。

在他看来，小农户由于缺乏可及的农业咨询与技术支持，生产成本高企，难以与大型企业竞争。然而，小农场具有天然优势，尤其是在生态友好和可持续发展方面具有巨大潜力。

- 小规模农业恰恰可以成为发展有机农业的基础，这在当前消费者对健康食品需求不断上升的背景下，尤为重要。- 他说。

阿尔森·克里姆别科夫还强调，此次论坛正是在倡导一种新理念，即鼓励从追求最大产出向追求可持续农业生产方式转变，这一观点契合有机农业的发展原则。他指出，政府和科研机构的职责应是为小农户提供适宜的支持路径，助其在农业生态系统中发挥重要作用。

据悉，本次农业科学周汇聚了全球农业科研界、政策制定者和发展机构代表，为应对粮食安全、农业生态保护和农民福祉提供了交流与合作平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】