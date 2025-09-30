中文
    20:21, 30 9月 2025 | GMT +5

    别克帖诺夫出席欧亚政府间理事会会议 呼吁深化经济进程

    （哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，9月30日，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在明斯克参加了欧亚政府间理事会小范围和大范围会议，并出席了与白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科同独联体国家政府首脑和欧亚政府间理事会与会人员的集体会晤。

    Photo credit: gov.kz

    在与卢卡申科总统的会面中，与会者就经贸合作展开讨论，重点关注深化产业协作和在前景广阔的领域推进联合创新项目。

    在小范围会议上，参会各方审议了今年1月31日欧亚政府间理事会会议所达成共识的落实进展。大范围会议则围绕欧亚经济联盟综合信息系统建设、交通基础设施发展等议题交换了意见。

    Photo credit: gov.kz

    别克帖诺夫在发言中指出，深化经济进程具有重要意义，合作潜力在交通运输和数字化等领域尤为突出。他强调，巩固欧亚经济联盟在全球经济中的地位，关键在于拓展国际合作，为进入新市场创造有利条件。

    会议特别关注农工综合体，将其视为确保粮食安全和实现可持续发展的战略支柱。与会者讨论了借鉴此前应用于联合工业项目的预算机制，在农业领域引入财政援助的可能性。这一机制将有助于加快先进技术引进，强化供应链稳定，并提升联盟成员国产品在国际市场的竞争力。

    Photo credit: gov.kz

    会议认为，推进技术法规数字化有助于更新、加速并提高统一安全标准的透明度。实施“数字技术监管”联合项目将为一体化进程注入新的动力。

    会议结束后，各方签署了一系列文件。相关决议涵盖工业与农业合作、数字工具应用、市场拓展以及提升联盟成员国经济韧性等方面。

    Photo credit: gov.kz

    欧亚政府间理事会的下一次会议定于12月在俄罗斯莫斯科举行。

    【编译：阿遥】

