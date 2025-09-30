别克帖诺夫出席欧亚政府间理事会会议 呼吁深化经济进程

在与卢卡申科总统的会面中，与会者就经贸合作展开讨论，重点关注深化产业协作和在前景广阔的领域推进联合创新项目。

在小范围会议上，参会各方审议了今年1月31日欧亚政府间理事会会议所达成共识的落实进展。大范围会议则围绕欧亚经济联盟综合信息系统建设、交通基础设施发展等议题交换了意见。

别克帖诺夫在发言中指出，深化经济进程具有重要意义，合作潜力在交通运输和数字化等领域尤为突出。他强调，巩固欧亚经济联盟在全球经济中的地位，关键在于拓展国际合作，为进入新市场创造有利条件。

会议特别关注农工综合体，将其视为确保粮食安全和实现可持续发展的战略支柱。与会者讨论了借鉴此前应用于联合工业项目的预算机制，在农业领域引入财政援助的可能性。这一机制将有助于加快先进技术引进，强化供应链稳定，并提升联盟成员国产品在国际市场的竞争力。

会议认为，推进技术法规数字化有助于更新、加速并提高统一安全标准的透明度。实施“数字技术监管”联合项目将为一体化进程注入新的动力。

会议结束后，各方签署了一系列文件。相关决议涵盖工业与农业合作、数字工具应用、市场拓展以及提升联盟成员国经济韧性等方面。

欧亚政府间理事会的下一次会议定于12月在俄罗斯莫斯科举行。

【编译：阿遥】