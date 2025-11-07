托卡耶夫出席“中亚—美国”峰会 强调两国战略伙伴关系进入新阶段

托卡耶夫指出，此次峰会标志着中亚国家与美国合作关系迈入新的阶段。他特别强调了特朗普总统在国际政治中的重要作用，称其为“卓越的国家领导人”。

“您推行的睿智而果敢的政策值得世界支持，我完全认同您的理念。美国在您的领导下正迈入黄金时代。我们高度评价您提出的‘让美国再次伟大’这一远见卓识的理念。这一目标与我们正在实施的以‘法治与秩序’为原则、建设‘公正而强大的哈萨克斯坦’的宏大战略高度契合。作为和平缔造者，您在短短八个月内促成了八场战争的停火，进一步强化了美国在维护全球稳定中的支柱作用，”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统重申，哈萨克斯坦愿继续深化与美国的战略伙伴关系。

“美国始终支持两国多层次合作关系的发展，我对此表示高度赞赏。在您首个总统任期内，我们的关系被法律正式确立为‘扩大战略伙伴关系’。美国是哈萨克斯坦最大的投资来源国之一，对我国产生了重要的经济推动作用，累计投资超过1000亿美元。近年来双边贸易额增长一倍，接近50亿美元。哈萨克斯坦目前满足美国约25%的铀需求，全国已有600多家美国企业在积极开展业务。”他说。

托卡耶夫指出，在此次访问期间，哈萨克斯坦与美国企业共签署了总额超过170亿美元的合作协议。

总统强调，哈美两国在能源、关键矿产、工业、交通、金融、人工智能、教育等关键领域的经济潜力超过5000亿美元。他呼吁美国企业充分利用哈萨克斯坦为投资者创造的有利条件，并表示将亲自为在哈投资的美企提供支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】