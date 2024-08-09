别克帖诺夫出席“中亚+日本”对话商业论坛

据悉，该论坛汇集了来自中亚各国和日本的450多名代表，其中包括丰田通商、三菱重工、三井物产等日本知名企业的高层管理人员及行业专家在内的代表们。

会议就加强经济联系、数字化、交通物流、农业和重工业等领域的合作前景进行了讨论。

在论坛开幕致辞中，别克帖诺夫强调了加强多边合作的重点方向。日本是全球经济和技术领域的领导者之一，其企业产品以高质量、可靠性和创新而闻名。中亚作为一个快速发展的地区，具备了多方面合作的良好条件。别克帖诺夫相信，中亚各国与日本之间的合作具有巨大的潜力，尤其是在跨国项目的实施方面，这将进一步提升区域经济联系的水平。

总理还强调中亚与日本在先进技术转移和高附加值产品生产领域合作的可能型。他指出，双方有可能在这一领域共同创建创新集群、科技园和孵化器。

别克帖诺夫还特别提到，中亚地区正在构建一个独特的IT生态系统，以推动政府管理部门、金融科技行业和电子商务的现代化。这为中亚国家与日本在人工智能、数据中心建设和网络安全等领域的合作提供了巨大机会。



此外，中亚与日本在金融领域的合作也是此次论坛讨论的重点方向之一。哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心与东京证券交易所之间的潜在合作，将为深化区域合作带来积极推动力。同时在稀有和稀土金属产业开发和交通物流领域的合作也得到了特别强调。中亚地区的地理位置使其成为日本出口和进口的重要通道，具有巨大的战略意义。

论坛期间，双方签署了一系列合作文件，旨在将多边合作伙伴关系提升到一个新的水平。

Фото: Үкімет

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【编译：达娜】