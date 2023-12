哈通社/阿拉木图/12月13日 -- 中亚纪录片电影节(Clique Film Festival)13日在哈萨克斯坦第二大城市阿拉木图落下帷幕,组织方公布了电影节竞选单元所有获奖名单。

哈萨克斯坦导演执导的《Harvest Moon》包揽最佳纪录片奖和最佳摄影奖等两大奖项,而《Not My Job》纪录片(塔吉克斯坦)获得最佳导演奖、《The Hermit》纪录片(吉尔吉斯斯坦)《The Botanist》纪录短片(加拿大)分获评审团大奖。

此外,俄罗斯导演拍摄的《I am not sick, I am gay》纪录片获得了评审团特别奖。

【编译:小穆】