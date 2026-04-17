“CMG媒体周2026”在阿斯塔纳圆满落幕

4月13日至17日，由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台（CMG）联合举办的教育培训项目，在马克苏特·纳里克巴耶夫大学（MNU）顺利举行。

在为期一周的活动中，主办方通过小组讨论、专题讲座和实践工作坊等多种形式，着力提升参与者在现代媒体、数字传播及内容生产等领域的专业能力。

该项目重点面向新一代新闻从业者，旨在帮助其适应媒体数字化转型背景下的职业需求，并回应公众对信息真实性不断提高的期待。

来自MNU国际新闻学院的80名学生参加了培训，内容涵盖电视与音频新闻报道、播客制作、纪录片叙事技巧，以及包括人工智能在新闻业应用在内的新技术操作等四大方向。

培训期间，学生们全程参与了从选题确定、与导师沟通、理论学习，到实地采风及最终作品制作的完整流程。沉浸式的教学模式，使其得以深入体验真实职业环境，包括寻找采访对象、撰写提纲、后期剪辑以及成果展示等环节。

学生创作的项目多聚焦医疗卫生、生活质量等现实性社会议题。实践环节在植物园等真实场景展开，学生们完成了外景拍摄、人物采访及音频素材采集等工作。

中方导师对哈萨克斯坦准记者的专业素养和技术能力给予了高度评价，特别肯定了其在人工智能应用方面的表现。这些技术正逐步融入新闻生产流程，为媒体行业带来新的发展空间。

—这次课程对我们来说非常宝贵。它不仅帮助我们巩固了大学阶段所学知识，也让我们有机会近距离了解外国同行的工作方式。导师对我们作品的评价让人备受鼓舞。通过这样的合作，我们不仅获得了系统的理论知识，也积累了宝贵的实践经验，—MNU国际新闻学院学生阿迪娜·努儿哈托娃分享道。

在“2026年CMG媒体周”闭幕式上，现场展示了一批优秀学生原创作品，相关作者获颁结业证书，以表彰其在项目期间的突出表现。

【编译：阿遥】