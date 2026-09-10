从26万亿美元资本到矿业、AI与数字资产：阿斯塔纳金融日释放哪些新信号

（哈萨克国际通讯社讯）9月9日至10日，第九届阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days 2026）在阿斯塔纳国际金融中心举行。来自全球金融、投资、科技、矿业等领域的专业人士齐聚哈萨克斯坦首都，围绕资本市场、实体经济融资、数字资产、人工智能基础设施以及跨境资本合作等议题展开讨论。

本届论坛以“Delivering Impact. Capital in Action”为主题，吸引来自90个国家的约8000名参与者。与会机构包括贝莱德、高盛、资本集团、布鲁克菲尔德、罗斯柴尔德公司、香港投资管理有限公司以及国际金融公司资产管理公司等。参会金融机构在全球管理的资产总规模超过26万亿美元。

这一数字并不意味着上述资本将直接投向哈萨克斯坦，但全球大型资产管理机构集中来到阿斯塔纳，本身折射出国际资本对哈萨克斯坦乃至中亚市场的关注正在上升。

从论坛现场释放的信息来看，讨论的重点也已经从“如何吸引资本”进一步转向“资本如何真正进入项目”。

全球资本重新评估风险

地缘政治格局变化、通胀和利率水平上升，正在改变全球投资者对风险的判断。

贝莱德投资研究院亚太区首席投资策略师本·鲍威尔在论坛期间表示，全球正在进入一个结构性变化的新阶段，地缘政治碎片化加剧，传统联盟和国际关系发生变化，投资者因此需要重新审视投资方式。

在这一背景下，货币稳定性、监管环境和市场流动性对新兴市场的重要性进一步上升。

与此同时，一些国际投资机构已经开始释放扩大在哈业务的信号。管理资产规模约5000亿美元的骏利亨德森投资公司表示，正在考虑对哈萨克斯坦进行直接投资，并计划进一步扩大在哈业务。不过，该公司尚未透露潜在投资项目和具体金额。

这意味着，对于哈萨克斯坦而言，如何把国际投资者的兴趣进一步转化为实际资本，正在成为下一阶段的重要课题。

23个矿业项目直接面向投资者

这一转变在矿业领域表现得尤为直接。

本届论坛期间，15家公司向投资者推介了23个矿业项目，其中多数仍处于早期勘探阶段。超过10家哈萨克斯坦及国际投资机构和战略合作伙伴参与项目推介和洽谈。

Фото: Kazinform

早期矿产勘探通常具有较高风险。从地质勘探发现资源，到最终证明矿床具备商业开发价值，需要经历较长周期，也需要持续投入资金。传统银行通常较难承担这一阶段的风险。

今年启动的初级矿业平台（Junior Mining Platform）正试图建立一套新的融资机制：由私人资本承担早期地质勘探风险，随着储量得到确认、技术不确定性降低，再逐步吸引大型矿业企业、银行、国际金融机构乃至公开资本市场进入。

这一机制对哈萨克斯坦具有特殊意义。阿斯塔纳国际金融中心数据显示，目前哈萨克斯坦约65%的国土仍未得到充分地质勘探。在拥有铜、铀、黄金等丰富矿产资源的情况下，如何为早期勘探找到长期资本，直接关系到未来矿业项目的开发潜力。

矿业产业链也正在从资源开采向深加工延伸。

Kaz Minerals Management董事会主席艾詹·巴拉巴特洛娃在论坛上表示，随着全球技术转型加快，铜正成为越来越重要的战略性材料。

她表示：“当前最重要的不仅是开采铜，还要提高开采效率，并确保产品能够长期、稳定供应全球市场。我们计划建设铜深加工厂，未来每年生产超过30万吨成品铜。”

她认为，这不仅能够提高铜资源的深加工水平，还将带动形成围绕铜生产的产业生态体系。

AI投资开始以“兆瓦”计算

如果说矿业讨论的是地下资源如何获得资本，那么人工智能领域讨论的，则是资本如何转化为算力和能源。

论坛上一场关于人工智能基础设施的讨论提出了一个颇具代表性的概念——未来衡量AI基础设施投资的单位，可能不再只是芯片数量，而是“兆瓦”。

AGS全球市场总监尼基塔·谢利瓦诺夫指出，大规模部署先进处理器只是AI基础设施建设的一部分。芯片需要稳定供电、全天候冷却，并依赖电网、变压器以及数据中心等一整套基础设施。

据其估算，每建设1兆瓦计算能力，大约需要1000万至1500万美元投资。

这意味着，全球AI投资热潮正在从芯片产业向电力、输配电网络、铜、冷却系统以及数据中心建设等领域扩散。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

对于哈萨克斯坦而言，这种变化带来了新的结合点。丰富的能源和矿产资源、未来核电建设以及不断扩大的数字基础设施，使能源、矿业和人工智能基础设施之间的联系日益紧密。

数据中心需要电力，电力基础设施需要铜等金属，而这些金属的生产又始于早期地质勘探和矿山开发。论坛上看似分散的金融、矿业和人工智能议题，由此形成了一条相互关联的投资链条。

数字资产从投资标的走向金融工具

数字资产同样是本届论坛关注的重点之一。

万事达卡哈萨克斯坦及中亚地区总经理桑扎尔·扎马洛夫认为，未来金融市场需要重点关注三个问题。

“首先是数字资产。我们看到，数字资产正在逐步从单纯的投资资产转变为真正的金融工具，因此需要考虑未来如何使用它们。第二是风险，随着数字化程度不断提高，相应风险也会增加。第三是整个系统的互操作性，要让服务能够无缝抵达最终用户。”

在代币化议题上，与会专家讨论了如何利用数字技术改变传统金融产品的发行、交易和使用方式。

这种技术在哈萨克斯坦已经开始与实体经济结合。

今年6月，阿斯塔纳国际金融中心监管机构向Commodity Chain颁发许可，允许其运营现实世界资产代币化交易平台。首批应用计划聚焦农业产品，包括储存在现代化粮仓中的粮食。

按照这一模式，粮食仍储存在实体粮仓，通过传感器等系统监测数量和状态，与其对应的权益则以数字形式呈现。相关代币化资产未来可以作为短期融资的抵押物。

这使数字资产不再只是虚拟金融市场中的交易工具，而开始与粮食、仓储和企业融资等实体经济环节发生联系。

不过，技术并没有消除传统金融风险。资产是否真实存在、抵押物如何管理以及借款人违约后如何处置资产，仍然需要完善的监管和法律机制。

中亚金融市场探索跨境连接

除了吸引全球资本，本届论坛的另一个重要议题，是如何提高区域金融市场之间的互联互通。

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和格鲁吉亚的金融监管机构及市场参与者围绕监管合作、信息交换以及跨境金融服务展开讨论。

对于中亚国家而言，单一市场规模相对有限，而不同国家之间的牌照制度、监管规则和金融基础设施存在差异，这增加了投资者跨市场运营的成本。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

论坛期间，阿斯塔纳金融服务管理局与格鲁吉亚国家银行签署谅解备忘录，双方将探索在资本市场、资产管理以及证券跨境上市等领域实现市场互惠准入。具体机制仍需根据两国法律和监管要求进一步制定。

这一合作也折射出区域金融市场正在探索从单一国家吸引资本，向跨境资本合作迈进。

从“吸引资本”走向“资本落地”

阿斯塔纳金融日创办于2018年，如今已举办至第九届。2025年，论坛吸引来自82个国家的5500多名参与者，参会资产管理机构管理的资产总规模约1.5万亿美元，共有160名嘉宾参与40多场商务活动，并促成阿斯塔纳国际交易所4项新上市和7项协议签署。

一年后，论坛参会规模增至约8000人，覆盖90个国家，参会机构管理的全球资产总规模超过26万亿美元。

规模扩大之外，本届论坛所呈现的一个明显变化，是越来越多讨论开始指向具体的融资机制、投资项目和产业应用。

从23个矿业项目寻找早期资本，到铜资源深加工；从以“兆瓦”衡量人工智能基础设施投资，到粮食等实体资产代币化；再到中亚金融市场探索跨境互联，资本市场与实体经济之间的连接正在变得更加具体。

对哈萨克斯坦而言，国际金融机构来到阿斯塔纳只是第一步。如何建立更具透明度和可预期性的监管环境，降低投资者进入市场的成本，并最终让国际资本转化为矿山、加工厂、数据中心、基础设施以及新的金融产品，才是衡量金融中心竞争力的关键。

而这也正是本届阿斯塔纳金融日所释放出的核心信号：全球资本关注中亚的同时，市场竞争的重点正在从“谁能吸引更多资本”，转向“谁能让资本更快、更有效地转化为实际项目和长期增长”。