从AI博物馆到Telegram实验室：阿斯塔纳ALEM.AI中心探访

这座全国首日人工智能中心选址在为2017年世博会建成的 Nur Alem球形展馆内。目前仅有一层对外开放，其余七层仍在装修和布置中，预计将在年底前全面投入运营。

ALEM.AI的定位不仅是人工智能中心，更是一个集科学、工业、创意产业与公共服务于一体的平台。它将推动人工智能生态系统的建设，吸引投资，支持初创企业，并力争成为中亚地区的重要创新枢纽。

Фото: Айжан Серікжанқызы

第一层：设有公共空间，用于举办论坛、公开讲座和人工智能博物馆。这里将定期举行招聘会、黑客松和初创企业大赛，吸引投资人和合作伙伴。同时，沉浸式艺术作品和互动屏幕让技术与创意相结合，此外还配备共享办公区和咖啡馆。

Фото: Айжан Серікжанқызы

第二、第三层：将开设 TUMO School，面向9至12年级学生。阿斯塔纳的4.2万多名学生都可报名学习动画、编程、机器人、设计等创意课程。二层可容纳206人，三层可容纳348人，并配有小组教室、会议室和实验室。

Фото: Айжан Серікжанқызы

第四、第五层：将开设 Tomorrow School，面向学生和成年人。这是哈萨克斯坦首个P2P（点对点）人工智能学校，于2024年10月在阿斯塔纳枢纽科技园启动。课程通过01EDU平台免费提供，无需具备编程基础。首期5000多名申请者中，仅有120人入选，30%进入正式学习。目前第二期已有190人，未来计划进一步扩大招生。

Фото: Айжан Серікжанқызы

第六层：规划为 初创企业园区（Startup Campus），主要负责孵化和加速初创企业，推动创业生态系统发展。

Фото: Айжан Серікжанқызы

第七层：将开设研究实验室，开展人工智能领域科学项目。Telegram已确认在此设立实验室，Presight和Yandex等公司也将在此进驻。

第八层（顶层）：专注于 GovTech（政务科技） 解决方案和态势中心，利用人工智能优化政府流程，应用于经济各领域。至此，中心将形成从教育培训、科研探索，到初创孵化与公共创新的完整生态链。

Фото: Айжан Серікжанқызы

Фото: Айжан Серікжанқызы

Фото: Айжан Серікжанқызы

Фото: Айжан Серікжанқызы

Фото: Айжан Серікжанқызы

值得注意的是，数字桥2025（Digital Bridge 2025）国际科技论坛当天在阿斯塔纳开幕。托卡耶夫总统在全体会议上发表讲话。与会嘉宾包括正在对哈萨克斯坦进行正式访问的匈牙利总统舒尤克·道马什、Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫、Sinovation Ventures及01.AI首席执行官李开复、斯坦福大学研究员兼谷歌研究总监彼得·诺维格、G42 International首席执行官曼苏尔·易卜拉欣·阿尔-曼苏里、斯坦福大学教授伊利亚·斯特布拉耶夫，以及全球高科技行业的其他知名代表。

【编译：阿遥】