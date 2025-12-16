从转型到IT：哈萨克斯坦独立以来经济发展历程回顾

为了全面评估经济发展动态，有必要将其划分为几个阶段。因为我们知道，不同时期的政治和社会环境需要新的经济解决方案。全球金融危机、预算条件和国际关系都在影响着国家的潜力。

起点——迈向市场经济的第一步 (1990-1996)

在苏联解体之初，哈萨克斯坦的经济独立并非易事。多年来建立的工业体系瞬间陷入停滞，民众生活水平下降，失业率上升，工资和社会福利支付延迟。当时，政府面临着重建国家金融结构和满足市场需求的任务，但资源有限，且缺乏市场经济经验。

经济学家将这一时期评估为过渡期。然而，正是这个过渡期明确了我国未来发展方向。哈萨克斯坦通过了首批反危机计划、创业促进法律以及市场改革措施。社会经历了私有化、价格管制和引入国家货币等重大变革。

经济研究所高级研究员阿扎马特·努尔赛托夫确信，国家在1990年至1996年间选择了最有效的方案。他指出，尽管这使得向市场经济的过渡相对容易，但对于民众来说却是艰难时刻。

—最重要的是，我们必须承认市场制度已趋于一致。银行、保险公司、税收系统、海关服务和国家公司的工作都在法律框架内稳定下来。当然，这些措施在当时导致了GDP的下滑和贫困率的上升，但我们不能忘记，它们是我们今天，尤其是在中亚地区取得领先地位的基础。几乎所有后苏联国家都经历了这一阶段。-努尔赛托夫说。

在这一初期阶段，经历了深度工业衰退和高通胀。为了摆脱困境，国家需要扩大与世界的联系，融入全球循环。为此，哈萨克斯坦积极加入国际经济组织，与欧安组织、经济合作组织、世界海关组织、世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行和伊斯兰开发银行等建立了正式联系。

原材料出口与国家基金的建立 (1997-2007)

可以说，国家经济的未来方向在1997年至2007年间形成。在这十年中，政府意识到原材料可以成为主要驱动力，帮助国家走出困境。石油开采和出口迅速发展，吸引了大量对大型项目的投资。结果，哈萨克斯坦的GDP达到了中亚地区的最大规模：从1997年的1380美元/人，猛增至2007年的6450美元/人。

经济学家鲍尔詹·伊斯哈阔夫认为，优先发展原材料是一种务实的决策。

—将经济导向原材料出口，即石油天然气和金属生产，是最务实的模式。正是得益于此，卡拉恰干纳克、卡沙甘和田吉兹等油田吸引了投资者，至今仍在充实国家预算。这显然是将宏观经济稳定放在首位的结果。-伊斯哈阔夫表示。

原材料收入迅速充实了预算和外汇储备，使得国家能够支付社会福利，并恢复基础设施。油气部门的收入成为2000年国家基金成立的基础。然而，当时的政策也导致了经济对原材料的依赖。尽管实现了增长，但高质量的多元化并未实现。

经济学家叶尔兰·卡里姆认为，1997年至2007年间开发的许多矿藏正面临枯竭，因此勘探新的矿藏变得至关重要。国家元首也在最近的国情咨文中强调了这一点。目前，地质勘探工作正在加速进行。今年已确定了38个具有铜、镍、煤炭、黄金和稀土金属预估资源的区域。到2026年，全国的地质地球物理勘探面积应达到220万平方公里。

国家基金的成立是这一时期最重要的决策。该基金最初旨在确保国家的金融安全。因为1997-1998年的亚洲金融危机和1998年的俄罗斯债务违约表明，如果没有稳定的资源，现有财富很容易流失。因此，国家自本世纪初开始，就将盈余资金存入基金作为惯例。石油税收、超额利润以及国有资产私有化的收益均转入国家基金。

走出危机之路 (2008-2014)

2008年和2014年的全球金融危机对哈萨克斯坦的经济结构带来了重大变化。伊斯哈阔夫认为，全球危机通过三个渠道影响了哈萨克斯坦。首先是油价下跌，这对依赖原材料出口的国家造成了巨大损失。其次是银行陷入困境，因为许多金融机构的融资来源在国外。最后，建筑和抵押贷款行业随全球趋势崩溃。

—当时，国家通过“萨姆鲁克-卡泽纳”国有基金对银行进行再融资，试图挽救经济，并将预算资金用于基础设施项目。这些措施避免了经济崩溃，但未能消除结构性依赖。哈萨克斯坦经济当时的弱点在于对外部政治因素的依赖性。-伊斯哈阔夫说。

尽管如此，人均GDP仍保持增长：2008年为8120美元，2014年达到12420美元。政府加强了财政储备，并开始与国际组织建立更紧密的联系。2010年，哈萨克斯坦加入关税同盟；2013年，加入了“一带一路”倡议。

多元化何时开始？ (2015-2019)

2014年全球危机后，发展替代方向的重要性日益凸显。尽管原材料提供了稳定的收入，但市场价格波动不定，难以筹集预算所需资金。因此，2015年至2019年，首次经济多元化政策启动。优先发展加工制造业、支持农业部门、完善交通走廊。

—多元化上升到国家政策层面后，国家开始关注具有明确前景的行业。农工综合体、交通物流、数字经济和旅游业启动了大规模项目。问题不在于行业本身，而在于管理质量和制度稳定性。我国不仅限于投资项目，还着手引进外国投资。为此，我们改善了投资环境，提供了税收优惠，并建立了经济特区。-伊斯哈阔夫说。

他认为，经济的完全多元化不可能在短期内实现。因此，始于2014年的改革措施一直持续至今。如果多元化得到系统性实施，石油和天然气在GDP中的份额可以从30-35%降至10-15%，减少原材料在预算收入中的份额，并缓解对汇率的依赖。

2015年至2019年是哈萨克斯坦加入国际经济组织的第二阶段。2015年，哈萨克斯坦加入了世界贸易组织、亚洲基础设施投资银行，以及在关税同盟基础上成立的欧亚经济联盟。伊斯哈阔夫认为，加入国际组织具有其优势。

—加入国际组织对市场非常有利。新的贸易路径得以开辟，进出口限制减少。例如，欧亚经济联盟为发展原材料和过境运输提供了机会。-他说。

从疫情到税制改革 (2020年至今)

在最近的五年中，国家经济紧随全球趋势。2020年至2022年，受COVID-19疫情影响，国家转向发展数字经济；在过去的一两年里，重点则转向了经济改革。

2020年的全球封锁是巨大的考验。经济被迫适应新情况。一时间，数百万人居家，经济显著疲软。此外，为了避免居家民众陷入财政困境，国家实施了三套总额达150亿美元的反危机措施，其中包括对受影响企业的支持。这些措施使国家避免了经济衰退。

努尔赛托夫认为，过去两年主要致力于增加石油产量和遏制通货膨胀。政府和国家银行在抑制通胀方面的努力，似乎促进了政治和社会领域的更广阔发展。

宏观成果与未来展望

努尔赛托夫对独立30年来的经济决策进行了评估。他认为，宏观经济指标是巩固哈萨克斯坦在中亚地区地位的关键因素。

—独立多年来，建立了黄金和外汇储备以及国家基金。在新改革框架内，实施了两项旨在减少对石油收入依赖的反周期规则：限制国家基金担保转移支付的规模以及新的《预算法》。改革成果正在显现。2025年，GDP超过3100亿美元，约占中亚经济总量的60%。国家经济连续三年实现了5%以上的增长。人均GDP达到了14000美元，在人类发展指数中也有所提升。-努尔赛托夫说。

哈萨克斯坦经济史上的这六个阶段揭示了许多经验。我们看到，每阶段的财政决策都是在人力资本潜力和现有资源范围内做出的。未来将实施的项目也将以这些时期的目标和任务为基础。

【编译：阿遥】