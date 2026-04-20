从拦截到智能处理 哈萨克电信布局AI反诈骗体系

据穆辛介绍，企业已上线一套针对诈骗电话的专用软件系统。该系统可对可疑来电进行识别，并将其自动转接至与哈萨克斯坦总检察院联合设立的热线呼叫中心。

—我们通过识别技术对这类来电进行拦截，并引导至专门的呼叫中心。目前，大约已有6%的此类通话被成功拦截。如果要实现100%的覆盖，处理能力需要提升约20倍。为更高效地解决这一问题，而不是简单地成倍增加人工坐席，我们正在开发人工智能模型。未来，这些AI模型将能够自动处理相关呼叫，从而切实保护公民免受诈骗侵害，-穆辛表示。

他同时指出，打击电信诈骗是一项长期工作，不法分子会迅速针对防范手段进行调整和升级。

此外，相关反诈工作正与总检察院及哈萨克斯坦国家银行反欺诈中心协同推进。

—我们不仅在提出建议，更在落实具体措施。尤其是在电信网络端，我们持续部署专项程序，目的在于保护公民免受诈骗电话的侵扰，-穆辛补充道。

【编译：阿遥】