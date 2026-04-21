从筛查到救治：哈萨克斯坦提升特殊群体医疗保障水平

阿勒纳扎尔沃娃表示，依托《卫生事业发展理念》，政府已推出一系列举措，着力构建包容性医疗环境。相关工作的核心在于减少医疗服务获取过程中的不平等现象，提升服务质量，并全面引入综合诊疗模式及数字化工具。

—目前正在推进的系统性措施，将有助于提升残障人士的生活质量，并有效降低残疾率和病死率，-阿勒纳扎尔沃娃指出。

据卫生部数据，目前哈萨克斯坦全国共开展6类疾病早期筛查，其中3类直接在产房内完成。

在听力筛查方面，根据筛查结果，医护人员已为523名完全丧失听力的儿童实施人工耳蜗植入，单枚植入体价值约650万坚戈。

在眼科筛查方面，721名被确诊为眼部病变的早产儿通过及时干预治疗，成功保住了视力。

目前，哈萨克斯坦已对现有筛查体系完成现代化升级。

阿勒纳扎尔沃娃特别指出，肿瘤筛查现已面向所有公民开放，不再受医保参保状态限制。同时，政府还引入了针对脑卒中早期发现的新型筛查项目，使筛查覆盖人群额外增加约30万人。

—根据筛查结果，已有32万人被纳入动态随访管理。恶性肿瘤的早期检出率提升了35%，有效筛查覆盖率也由此前的4%大幅提高至38%，-阿勒纳扎尔沃娃表示。

卫生部数据显示，哈萨克斯坦卒中中心网络正处于快速发展阶段，目前全国85个现代化中心已能够满足患者的诊疗需求。

此外，全国已建成48个冠状动脉造影中心，旨在确保急性心肌梗死救治中的“黄金一小时”原则得到落实。目前，这类中心正逐步向农村地区延伸。

【编译：阿遥】