从贸易到数字化合作 哈萨克斯坦与土耳其全方位推进战略伙伴关系

在小范围会谈中，双方就当前经贸合作水平交换意见，并围绕落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安达成的重要共识，探讨进一步释放双边合作潜力、扩大贸易规模的具体举措。同时，双方还就土耳其总统即将对哈萨克斯坦进行的国事访问筹备工作进行了重点讨论。

别克帖诺夫在会谈中向土方介绍了哈萨克斯坦新宪法的主要内容，并指出，在托卡耶夫总统领导下，国家正迈入发展的新历史阶段。

Фото: Kazinform

在政府间委员会会议上，双方相关部门负责人围绕贸易、投资、工业、交通物流、能源、数字化与人工智能、农业、医疗卫生以及人文合作等多个领域的合作议题进行了全面讨论。

别克帖诺夫表示，两国元首之间的真诚友谊已成为双边关系的重要传统和坚实基础。他指出，哈土经贸和投资合作持续快速发展，土耳其是哈萨克斯坦五大贸易伙伴之一。去年两国贸易额增长9%，其中哈萨克斯坦对土出口增长超过17%，达到39亿美元。哈方愿与土方加强合作，推动贸易结构优化，由资源型产品向高附加值产品转型。

Фото: Kazinform

伊尔马兹表示，土耳其与哈萨克斯坦不仅是友好和兄弟国家，更是拥有共同历史文化纽带的战略伙伴。两国合作取得的成果离不开两国元首的战略引领。本次政府间委员会会议将成为未来双边经贸关系“路线图”的重要基础。

哈方强调，愿在推进新一批联合项目过程中提供工业平台和政策支持。数据显示，2024年吸引土耳其投资约3.9亿美元，过去20年累计超过60亿美元。目前双方已实施98个投资项目，总额约40亿美元，另有50个项目正在推进，总额达39亿美元，涵盖建筑、轻工业、冶金、农产品深加工、交通物流、制药及电子设备制造等领域。

Фото: Kazinform

交通运输方面，2025年哈土铁路货运量达640万吨，同比增长35%。经里海国际运输走廊运输货物超过400万吨。双方将继续共同推进“中间走廊”建设，包括基础设施升级、瓶颈路段疏通、港口与物流能力扩展、数字化解决方案应用及运价协调等。近年来该走廊货运量增长5倍，运输时间缩短至13天。

农业领域合作也持续深化。2024年农产品贸易额增长超过25%，达到3.6亿美元。双方在农业技术与农业保险方面加强经验交流，并就扩大出口品类、发展高附加值联合生产项目达成共识。同时，双方还强调在兽医和植物检疫领域加强协作，以进一步扩大哈萨克斯坦小麦、扁豆、饲料和油料作物的出口。

Фото: Kazinform

能源领域方面，双方讨论了通过地质勘探及大型联合项目推进合作的前景，并强调“巴库—第比利斯—杰伊汉”输油管道在运输哈萨克斯坦石油方面的重要战略意义。双方还将加强在能源、煤炭及相关领域的技术创新合作。

在数字化与创新领域，双方在突厥国家组织框架下正共同推进网络安全合作及CubeSat-12U卫星项目。会议特别关注托卡耶夫总统提出的推进国家数字化和人工智能发展的倡议。双方认为，在IT教育、金融科技、网络安全及电子政务等领域具有广阔合作空间。目前，阿斯塔纳已建成中亚两大超级计算集群，并设立国际人工智能中心Alem.ai，同时“数据中心产业集群”项目也在推进，为投资者提供基础设施和税收优惠。

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

医疗卫生领域合作同样取得进展。双方重点推进投资合作、信息技术应用及学术交流项目。在土方参与下，哈萨克斯坦正在建设新医院、完善肿瘤医疗体系、发展大学附属医院并推进医药生产项目。

会议期间，哈萨克斯坦交通部、贸易和一体化部、能源部、农业部、工业和建设部、教育部等部门负责人，以及土耳其交通与基础设施部、贸易部、能源和自然资源部、农业与林业部、工业和技术部、国家教育部等相关负责人出席并发言。

Фото: Kazinform

会议最后，双方签署了哈萨克斯坦与土耳其经贸合作政府间委员会第14次会议议定书。

【编译：木合塔尔·木拉提】