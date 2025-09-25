从“拼多多”等海外网店频繁购物者今后将需缴纳海关税

根据《关于批准修订<2017年4月11日欧亚经济联盟海关法典>议定书的法律》，新增了“电子商务运营商”概念，并引入了专门针对电子商务商品的海关申报类别。

按照现行法律，个人通过海外电商平台购买的商品被视为个人使用商品，免缴海关税。今后，若商品价值或重量超出规定限额，将需缴纳15%的海关税。

参议院议员贝克博尔·奥伦巴萨罗夫表示：

“只有当商品超出免税进口限额（200欧元或31公斤）时才需申报。超限部分需由个人自行提交申报文件，并按商品价值的15%缴纳综合海关费用。未超限额的商品无需申报，也不会纳入官方统计。”

据悉，今年6月，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）已讨论相关议题，明确通过国际邮政从海外电商平台寄至个人的商品将归为电子商务商品类别。当时，国家经济部长塞利克·朱曼哈林指出，一旦法律生效，超限商品价格预计将上涨约17%。

此外，贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫表示，海外电商平台需在哈萨克斯坦进行正式注册。

【编译：木合塔尔·木拉提】