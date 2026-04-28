从个人选择到制度框架：哈萨克斯坦宗教实践与政教关系的多维观察

（哈萨克国际通讯社讯）近期，围绕部分公众人物在宗教实践中的变化，社会舆论持续关注。歌手艾达娜·梅杰诺娃（Aidana Medenova）摘下头巾重返舞台，以及歌手阿拜·别盖伊之女森巴特·别盖伊（Symbat Begey）取下头巾的举动，引发广泛讨论。在这一背景下，宗教与个人选择、社会环境以及国家制度之间的关系再次成为公众关注的焦点。

实际上，这一现象既涉及个体心理与社会因素，也与哈萨克斯坦长期形成的政教关系框架密切相关。

个人选择与心理变化

在讨论佩戴与摘下头巾的现象时，心理学界普遍认为，应从个体发展与心理变化的角度加以理解。

心理学家扎伊娜·若尔塔尔克孜指出，人们走近宗教的原因多种多样。在经历压力、情绪波动或人生变故时，一些人会将宗教视为精神支撑。随着时间推移，个体的内在需求和价值观发生变化，外在表现也可能随之调整。

她表示，这一过程更应被视为个体心理动态的变化，而非简单的“进入或离开宗教”。在不同人生阶段，人们可能在信仰、家庭和职业等多重身份之间重新定位，外在符号的变化往往与自我认知的转变相关。

心理学家玛迪娜·马高伊亚也指出，头巾不仅是宗教符号，更反映个体的内在状态与人生阶段。她认为，个体在成长过程中不断重新审视自身信念与价值，这一过程可能伴随选择的变化，应被理解为探索与自我认知的一部分。

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社会环境与行为变化

除个体因素外，社会环境同样对宗教实践产生重要影响。

社会学家阿谢姆·库斯马诺娃表示，人类作为社会性个体，会在潜意识中受到周围群体行为的影响。佩戴或摘下头巾不仅是个人选择，也可能与社交圈变化、生活环境转变等因素相关。

她指出，这一现象可被视为“社会传导效应”，即某种行为模式在群体中传播、强化或减弱。这种机制同样体现在时尚、生活方式乃至职业选择等多个领域。

宗教视角与责任意识

从宗教角度看，相关选择同样具有严肃性。

哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局教法与教令部门专家叶尔别克·塔斯博拉特吾勒表示，社会不应简单以宗教表现评价个人。他指出，佩戴头巾属于个人信仰实践，应理性对待。

他强调，宗教行为需要建立在充分理解与责任意识之上，任何将宗教作为短期行为或工具化的做法，都不符合宗教原则。

历史背景与制度演进

在个体与社会层面的变化之外，哈萨克斯坦政教关系的制度框架同样为理解这一现象提供了重要背景。

历史上，哈萨克斯坦境内的宗教与国家关系经历了多个阶段。从古代突厥和游牧文化中的传统信仰，到15世纪哈萨克汗国时期伊斯兰教的传播，再到苏联时期宗教活动受到限制，宗教在社会中的地位不断变化。

1991年独立后，我国确立了世俗国家原则，宗教与国家关系进入新的发展阶段。

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法律框架与世俗原则

现行《哈萨克斯坦共和国宪法》明确规定，我国是民主、世俗、法治和社会国家。“世俗”原则意味着国家不设国教，宗教不参与国家权力运行，国家机构亦不受宗教组织支配。

宪法同时保障公民宗教信仰自由，禁止基于宗教的歧视，并赋予公民自主决定宗教归属的权利。

在法律层面，《宗教活动和宗教团体法》对宗教组织的注册及活动进行规范，确保宗教活动在法律框架内有序开展。

新宪法中的政教关系界定

随着宪法改革推进，政教关系的制度界定进一步强化。

2026年3月15日，我国通过全民公投通过宪法修正案。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于3月17日签署新宪法文本，新宪法将于7月1日正式生效。

新宪法首次在条文中明确提出“宗教与国家分离”，并规定宗教组织须依法开展活动，在涉及国家安全、公共秩序及社会利益时可依法受到规范。

这一调整被认为有助于进一步明确政教关系边界，提升治理体系的清晰度。

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多元社会中的平衡机制

作为多民族、多宗教国家，哈萨克斯坦长期坚持宗教宽容与社会和谐原则。伊斯兰教（逊尼派）为主要宗教，同时东正教及其他宗教群体在社会中也具有重要地位。

在这一背景下，国家通过法律与政策手段，在保障宗教自由与维护社会稳定之间寻求平衡。宗教既不直接参与国家治理，也在文化与社会生活中发挥一定作用。

从个体选择到制度保障

综合来看，围绕宗教实践的社会现象，既是个体心理变化与社会环境作用的体现，也与国家制度框架密切相关。与其对个体选择进行简单评价，不如在法律与制度保障下，以理解与包容的态度看待多样化的信仰实践。

总而言之，在世俗国家原则与宗教自由并重的框架下，哈萨克斯坦正在不断探索个人信仰与公共秩序之间的平衡路径。

【编译：木合塔尔·木拉提】