从归国少年到老练牧人：萨热乌愣牧羊人的冬季守望

—我19岁那年从中国回到祖国。刚回来，为了生计就开始放牧。说实话，在那之前我从没干过这一行，所有本领都是在这里一点点学会的。一晃眼，在这片草原上已经走了快20年了，-巴赫特别克打开了话匣子。

他说，自己打心底里热爱萨热乌愣的山水。这里地势开阔，积雪相对不深，适宜放牧。冬天骑马巡查草场，夏天换成摩托车。除了放羊，劈柴、生火、清理圈舍等琐碎而繁重的体力活，占据了他的大部分日常。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

—我从没想过换工作，很享受现在的生活节奏。冬天早上6点起床，夏天4、5点就得起来。喝过早茶，把羊群赶出圈，一直到日落才收牧回家，-他说。

独自行走在荒原时，他常常沉浸在思绪里，想得最多的，是家人的生活和亲友的近况。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

—对牧民来说，冬天最难熬。严寒、积雪、暴风雪轮番上阵。等春天来了，人就轻松多了。我也遇到过在白毛风里迷失方向的情况。那时羊群缩成一团不肯走，每走一步都很艰难，好在最后都能平安回来。冬天最可怕的是，风雪一大，出门找不到羊，回头找不到家，-巴赫特别克感慨道。

多年的放牧生涯中，他也曾数次遭遇狼群袭扰。野狼虽不常现身，但一旦出现，草原的宁静便被打破。

—你永远不知道它会从哪里冒出来。只要羊群突然受惊，我就明白是有“客人”来了，得马上骑马冲过去，把狼赶走。如果有羊被咬伤、无法存活，就只能当场处理，-他说。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

谈话间，记者问起牧民的日常饮食。

—可能因为天天和羊打交道吧，我几乎每天都吃肉。早中晚三顿都离不开肉，最多是配菜换一换，-巴赫特别克笑着回答。

在他看来，做一名合格的牧民，勤劳、耐心和坚韧缺一不可，这并不是人人都能胜任的职业。

对牧民而言，春天不仅带来暖阳，也带来精神上的放松。

—一到开春，我们会举行赛马、叼羊比赛，大家聚在一起热闹热闹，也算庆祝平安熬过严冬。我自己也参加抢羊比赛，来看的人很多。这是我们的民族体育，也是生活中最大的乐趣，-巴赫特别克说。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

【编译：阿遥】