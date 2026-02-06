哈萨克斯坦拟限制右舵车辆从事客运服务 强化道路交通安全管理

据悉，该议题由交通部门与内务机构联合提出，并在执政党相关反腐委员会会议上进行了讨论。有关方面指出，近年来涉及客运车辆的交通事故呈上升趋势，引发社会广泛关注。

执政党反腐委员会主席叶尔兰·赛伊罗夫表示，保障公民生命安全是首要任务，但在采取监管措施的同时，也需避免给司机群体带来大规模失业风险。

汽车领域专家、社会活动人士叶尔克布兰·库尔巴索夫指出，右舵车辆的安全隐患问题此前已多次被提出，社会各界也给出了不同建议和折中方案。他认为，相关部门有望在充分权衡各方利益的基础上作出合理决策。

与此同时，部分网约车平台已表示愿意配合相关举措。Yandex Go和inDrive等服务商同意限制右舵车辆上线运营，其中包括未通过技术检测的车辆。

交通部副部长马克萨特·卡利亚克帕罗夫表示，目前部分此类车辆存在非法运营现象，未来将加强对车辆技术状况和驾驶员资格的监管。他强调，车辆须按期接受技术检测，驾驶员每年需进行两次体检。

相关部门同时指出，出租车行业仍是许多哈萨克斯坦居民的重要收入来源，因此在制定最终政策时，将兼顾司机与乘客双方利益。

有关限制措施目前仍处于讨论与协调阶段，最终实施方案预计将在进一步评估后对外公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】