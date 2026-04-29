专访捷克总理巴比什：看好哈萨克斯坦潜力 冀深化能源与投资合作

（哈萨克国际通讯社讯）在对哈萨克斯坦进行正式访问期间，捷克总理安德烈·巴比什接受哈萨克国际通讯社专访，就哈萨克斯坦与捷克双边关系、能源合作、经贸投资、交通物流及人文交流等议题回答记者提问。

记者：欢迎您访问哈萨克斯坦。这是您首次到访阿斯塔纳。您今天将与总统托卡耶夫举行会谈。您对本次高层会晤有何期待？此次访问能否被视为哈捷关系新阶段的开始？

巴比什： 首先感谢邀请，我非常高兴来到贵国。访问哈萨克斯坦是我多年来的愿望。大学毕业后，我曾在一家进口原材料的企业工作。当时我们从江布尔和奇姆肯特采购黄磷，再运往捷克工厂，运输距离约9000公里。因此，我很早就与哈萨克斯坦有联系，也一直关注贵国发展。

此次我率领由捷克大型企业组成的重要代表团来访。我们始终将哈萨克斯坦视为中亚地区最重要的合作伙伴之一。

哈萨克斯坦自然资源丰富，可以说拥有元素周期表中的大部分资源。当前欧洲能源问题尤为突出。遗憾的是，“绿色能源”战略在一定程度上对欧洲工业造成了压力。同时，捷克也高度关注因伊朗局势引发的霍尔木兹海峡相关问题。

因此，我们将发展核电作为优先方向之一。我愿特别指出，我们很高兴看到Kazatomprom（哈萨克斯坦国家原子能公司）与CEZ Group之间达成合作。哈萨克斯坦是世界第一大铀生产国，因此双方在该领域合作潜力巨大。

总体而言，在能源领域，除了铀资源外，原油合作同样重要。哈萨克斯坦已成为捷克重要供应国之一，我们十分看好这一方向的发展前景。

记者：在能源合作议题上，捷克目前重点关注哪些方向？

巴比什： 我们已就这一问题进行了深入讨论，并确认与哈萨克斯坦建立高效合作机制具有现实可行性。

哈萨克斯坦愿向捷克供应石油，这令我们十分高兴。捷克国内炼油厂主要由PKN Orlen运营。此外，我们也在研究与位于德国洛伊纳、隶属TotalEnergies的炼油厂开展合作的可能性。该工厂同样具备加工哈萨克斯坦原油的条件。

因此，我们欢迎哈萨克斯坦成为捷克直接的石油供应伙伴。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

记者：近年来两国贸易额增长超过15倍。未来还需要采取哪些具体措施，以进一步扩大经贸合作？

巴比什： 捷克出口长期以欧盟市场为主，因此我们正在积极寻找新市场。哈萨克斯坦幅员辽阔，在许多领域拥有巨大发展潜力。

贵国证券交易所运行活跃，创业和投资环境良好，这无疑为捷克企业打开了新的大门。

捷克在国防工业领域具备较强竞争力，双方在该领域合作空间广阔。与此同时，制造业合作潜力同样可观。访问期间，双方已就燃煤电站现代化改造及组建合资企业签署相关协议。

记者：谈到深化经济合作，交通与物流至关重要。哈萨克斯坦正在积极推进“中间走廊”建设。捷克如何评价参与这一大型项目的机会？未来可能推动哪些基础设施或物流合作？

巴比什： 这是非常重要的项目，我们应推动该地区与欧洲之间的联通。

此次代表团中有AZD Praha公司，该企业积极参与哈萨克斯坦铁路现代化项目，并拥有丰富经验，能够为贵国提供成熟解决方案。

记者：在航空运输方面，阿斯塔纳与布拉格之间开通直航的计划是否现实？

巴比什： 这是一个很好的问题。我们已作出对游客十分重要的决定——将投资卡罗维发利机场。

首先，将修建从布拉格至卡罗维发利的高速公路。目前哈萨克斯坦游客前往该地约需两小时，到2029年有望缩短至一小时以内。

随后，我们还将扩建并延长卡罗维发利机场跑道。我相信，这将显著促进双方旅游往来。

记者：请简要谈谈教育合作。我们知道有不少哈萨克斯坦学生在捷克留学。未来双方如何加强高校合作，从联合项目到大学分校建设等方面是否有新机会？

巴比什： 这一方向潜力巨大。昨天我参观了贵国人工智能中心，这是一段非常精彩的经历。

我难掩惊讶之情，因为那里令人印象深刻。我见到了许多年轻、优秀、具有先进知识的人才，因此我认为双方高校合作空间很大。

我们当然也应简化哈萨克斯坦公民赴捷签证程序及其他相关条件。

此外，我还参观了贵国心血管病医院。2012年，在eCAN捷克医生参与下，那里完成了首例心脏移植手术。

我高度重视医疗合作，特别是在肿瘤疾病、心血管疾病以及心理健康预防等领域。

记者：最后，您如何评价当前捷克与哈萨克斯坦关系？哪些合作方向最值得关注？

巴比什： 贵国在本地区具有十分重要的地位，与俄罗斯和中国接壤。我认为，在当前国际地缘政治形势下，托卡耶夫总统能够发挥重要作用，因为所有冲突都应通过外交方式解决。

第二次世界大战后，我们建立了联合国。北约等国际组织。然而今天，真正谈论和平的人越来越少，更多讨论的是军费增长和经济军事化。

因此，我认为中亚地区极为重要，而哈萨克斯坦总统通过自身外交战略，能够在地区和国际事务中发挥积极作用。

我早已计划访问贵国。如今能源合作等议题尤为重要，我们也需要新的市场。我对哈萨克斯坦所取得的发展成就深感钦佩。

虽然此次停留时间不长，但我对此行感到十分高兴，并坚信两国合作将进一步加强。

【编译：达娜】