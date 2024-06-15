从草料种植到活驴出口：马克西姆的中国市场开拓计划

农业新政吸引投资

据阿拉木图州江布尔县政府透露，该农场计划种植牲畜饲料作物。农场主马克西姆·波日盖洛夫（Maxim Pozhigailov）也表示，他之所以选择养驴业，是因为得益于哈萨克斯坦总统的新政策，我国市场对海外投资更加开放。

Фото: Александр Павский / Kazinform

-我国国土面居世界第九，但农业并不十分发达。这就是我决定这样做的原因。为此，我买下了1400公顷的土地。我们计划在这个地区种植玉米和苜蓿。这里地势平坦，方便拖拉机等设备作业。-他说。

养驴出口，瞄准中国市场

除了从事农业工作外，农场还饲养有蹄类动物，并计划将它们出口到国外。

-除生产草料外，我们还计划向中国出口动物活体。这是因为我们的合作伙伴在中国伊宁市有一个农场，他有这方面的需求。-马克西姆说。

据他介绍，驴奶可以缓解癌症、哮喘、支气管炎和肝硬化等疾病，并能增强肌肉、促进细胞更新和提高免疫力。

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今年春天，马克西姆从哈萨克斯坦阿拉木图州和杰特苏州的多个村庄购买了1405头带兽医证明的驴。目前，他的驴群已经扩大到1700头。他坦言，饲养和照顾这些驴并不容易。每天，他需要花费约500捆干草来喂养毛驴，而每捆干草的价格为950坚戈。

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马克西姆计划在6月底之前完成所有驴的出口。据他介绍，中国从世界各地进口驴，价格可观，具体取决于驴的重量，每公斤价格在30至50元人民币之间。

严格检疫，确保安全

为了确保动物疫病防治和防止传染病传播，所有出口牲畜都必须经过检疫。

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-检疫区位于中国阿拉山口。那里有一个可容纳3000头牲畜的检疫场，它们在那里会被隔离45天。兽医会对动物进行检查，并进行疾病检测。-马克西姆说。

马克西姆还表示，哈萨克斯坦有一些养驴场，但它们主要用于生产驴奶、驴奶酪或出口。

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-有人在社交媒体上担心我们会将驴肉卖到国内市场，这纯属谣言。我是一个遵纪守法的人。我从来不会做这种事，也从未想过。我热爱动物，不从事屠宰行业。因此，我会把活驴送到另一个国家。此外，哈萨克斯坦人对驴肉并不感兴趣。-他说。

养驴不易，但充满希望

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目前，农场有4名工人负责日常管理，其中一位是54岁的村民叶尔肯·霍詹别尔艮。他拥有25年的牧羊经验。

-我们养驴，但从来没有在这里屠宰毛驴。-叶尔肯说。

他表示，每种动物都有自己的性格。毛驴非常粗暴、不听话，喜欢互相争斗，因此很难控制。但是，如果能找到一个好方法，就能管理好它们。

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为了便于管理，农场里的驴子被平均分成三栏。它们按照严格的时间表每天喂食三次。根据季节和气温的不同，每头驴平均每天吃 7-8 公斤食物，消耗 5-7 升水。叶尔肯说，驴子的特点是适应炎热干燥的气候，因此很难忍受寒冷。

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回应违规传闻，强调合法经营

此前，国内社交媒体上流传消息称，江布尔县一家养驴场存在违规经营情况。对此，当地政府新闻办公室发布通报进行了回应。

通报称，经核实，该养驴场确实饲养着1700头驴，其中1032头已在当地兽医站登记注册。该养驴场原计划将驴群出口到中国，但由于尚未取得必要的卫生检疫证书，目前暂未进行出口。

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【编译：阿遥】