从康复中心到包容课堂：哈萨克斯坦加速推进包容性社会建设

国家元首此前曾多次强调，为特殊需求群体提供系统性支持，是一个负责任国家的重要标志。

据贾克波夫介绍，近年来，该基金已累计投入超过7000亿坚戈，用于实施100多个社会项目，其中包括在阿斯塔纳和阿拉木图建设两座现代化医学中心。目前，全国范围内已设立55个康复中心，每年为超过2.1万名18岁以下儿童提供免费康复服务。受益群体涵盖脑瘫、自闭症、神经系统障碍、骨骼畸形、唐氏综合征及其他特殊情况儿童。

相关工作的成效已得到直观体现：在接受康复治疗后，已有6000多名儿童实现独立行走，超过8000名儿童开口说出了第一句话。

—我们已在阿斯塔纳市、阿克莫拉州及阿特劳州的公立学校内设立了31个包容性支持教室，相关资金均通过慈善渠道筹集。今年，我们计划将这一项目推广至其他地区，包括在阿克纠宾州新增10个此类教室，-贾克波夫在会上表示。

贾克波夫指出，上述举措旨在推动构建一个让每个人都能享有平等机会的包容性社会。

在听取努尔兰·贾克波夫关于大规模社会倡议实施进展的汇报后，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，基金应继续推进这一具有重要社会意义的项目，并使其形成可持续机制。他同时呼吁私营企业不应局限于零散的公益活动，而应持续向有需要的人群提供支持，使相关实践逐步成为更广泛的社会范式。

【编译：阿遥】