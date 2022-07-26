COVID-19：全国昨日新增1 859例确诊病例

哈通社/努尔苏丹/7月26日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1 859例。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 835, 阿拉木图市 - 363, 奇姆肯特市 – 17, 阿克莫拉州 – 66, 阿克托别州 – 11, 阿拉木图州 - 45, 杰特苏州 - 60, 阿特劳州 - 64, 东哈州 - 12, 阿拜州 - 8, 江布尔州 - 61, 西哈州 - 21, 卡拉干达州 - 170, 乌勒套州 - 27, 库斯塔奈州 - 1, 克孜勒奥尔达州 - 42, 曼格斯套州 - 18, 巴甫洛达尔州 - 29, 北哈州 - 3, 突厥斯坦州 - 6.

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 335 406例。

此外，过去24小时，全国有1234名COVID-19患者痊愈。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 406, 阿拉木图市 - 319, 阿拉木图州 - 161, 杰特苏州 - 115, 阿特劳州 - 8, 东哈州 - 32, 阿拜州 - 17, 江布尔州 – 25, 卡拉干达州 - 78, 乌勒套州 - 24, 库斯塔奈州 - 10, 克孜勒奥尔达州 - 20, 巴甫洛达尔州 - 13, 突厥斯坦州 - 6.

据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至1 302 320人。