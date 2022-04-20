COVID-19：全国单日新增确诊11例 8名患者康复

哈通社/努尔苏丹/4月20日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增11例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有8人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 2 阿拉木图市 – 4 奇姆肯特市 – 1 东哈州 – 1 卡拉干达州 – 1 巴甫洛达尔州 – 1 突厥斯坦州 – 1

各地昨日康复人数：

阿拉木图市 - 4 东哈州 – 1 江布尔州 – 2 巴甫洛达尔州 -1

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例 1 305 417例，其中有1 290 904痊愈，病逝13 660人。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 850例， 其中82 559例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部20日发布的消息，当前全国有1 791名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，112人住院接受治疗，1 679 人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，10人的病情严重，其中2人危重。

目前有3名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：阿依波塔】



