COVID-19：全国单日新增确诊12例 住院患者尚有191人

哈通社/努尔苏丹/4月13日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增12例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有41人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 2 阿拉木图市 - 8 阿拉木图州 - 1 卡拉干达州 - 1

各地昨日康复人数：

努尔苏丹市 - 9 阿拉木图市 - 19 阿拉木图州 - 2 东哈州 - 1 卡拉干达州 - 5 库斯塔奈州 - 2 北哈州 - 3

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 327例，其中有1 290 720人痊愈，病逝13660人。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 791例， 其中82 439例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部13日发布的消息，当前全国有1 946名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，191人住院接受治疗，1 755人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，22人的病情严重，其中2人危重。

目前有5名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：木合塔尔·木拉提】