COVID-19：全国单日新增确诊12例 27名患者康复

哈通社/努尔苏丹/4月15日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增12例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有27人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 3 阿拉木图市 - 6 东哈州 - 2 卡拉干达州 - 1

各地昨日康复人数：

努尔苏丹市 - 5 阿拉木图市 - 9 阿拉木图州 - 2 东哈州 - 1 卡拉干达州 - 3 库斯塔奈州 - 1 克孜勒奥尔达州 - 1 曼格斯套州 - 2 巴甫洛达尔州 - 2 北哈州- 1

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 355例，其中有1 290 785痊愈，病逝13 660人。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 815例， 其中82 452例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部15日发布的消息，当前全国有1 907 名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，169人住院接受治疗，1 738人接受门诊治疗（居家隔离）。 住院患者中，16人的病情严重，其中3人危重。 目前有4名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：阿依波塔】



