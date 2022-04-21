COVID-19：全国单日新增确诊14例 41名患者康复

哈通社/努尔苏丹/4月21日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增14例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有41人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市– 3 阿拉木图市 – 6 东哈州 – 1 江布尔州 – 1 西哈州 – 1 库斯塔奈州– 1突厥斯坦州 – 1

各地昨日康复人数：

阿拉木图市– 4 奇姆肯特市– 27 阿特劳州– 4 东哈州 – 1 西哈州 – 1 卡拉干达州 -1 库斯塔奈州 -3

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 431例，其中有1 290 945 痊愈，病逝13 660人。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 859例， 其中82 575例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部21日发布的消息，当前全国有1 757名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，102人住院接受治疗，1 655 人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，9人的病情严重，其中0人危重。

目前有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：阿依波塔】