COVID-19：全国单日新增确诊15例 14名患者康复

哈通社/努尔苏丹/4月28日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增15例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有14人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 – 4、阿拉木图市 – 7、阿拉木图州 – 1、卡拉干达州 – 1、 曼格斯套州 – 1、北哈州- 1。

各地昨日康复人数：

努尔苏丹市 – 4、阿拉木图市 – 6、 东哈州 – 2、 库斯塔奈州 –1、巴甫洛达尔州 – 1。

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 504 例，其中有 1 291 044 痊愈，病逝13 660人。

同时，过去24小时内有15名临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例，18名患者康复。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 927例， 其中82 719例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部28日发布的消息，当前全国有1 654名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，90人住院接受治疗，1 564人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，12人的病情严重，其中1人危重。

目前有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：阿依波塔】