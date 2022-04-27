COVID-19：全国单日新增确诊16例 21名患者康复

哈通社/努尔苏丹/4月27日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增16例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有21人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 – 5、阿拉木图市 – 7、阿拉木图州 – 1、东哈州 – 1、 库斯塔奈州 – 1、克孜勒奥尔达州- 1。

各地昨日康复人数：

努尔苏丹市 – 3、阿拉木图市 – 11、 阿特劳州 – 1、东哈州 – 3、 卡拉干达州 –1、巴甫洛达尔州 – 2。

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 489 例，其中有 1 291 030 痊愈，病逝13 660人。

根据哈萨克斯坦卫生部27日发布的消息，当前全国有1 656 名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，90人住院接受治疗，1 566人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，10人的病情严重，其中1人危重。

目前有2名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：阿依波塔】