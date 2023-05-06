COVID-19大流行终结 这三年中哈萨克斯坦是如何与疫病抗争的？

哈通社/阿斯塔纳/5月6日 – 就在昨天，世界卫生组织总干事谭德赛正式宣布，新冠疫情不再构成«国际关注的突发公共卫生事件»。

包括哈萨克斯坦在内的全球各国，与被命名为COVID-19的病毒带来得疾病抗争了3年多的时间。哈萨克斯坦是如何撑过这段疫病困扰的岁月的？

哈萨克斯坦卫生部进行了一番总结。

在总结通报中，哈萨克斯坦卫生部表示，哈萨克斯坦从宣布大流行开始，就立即组建的一个跨部门的疫病防控委员会。

整个大流行期间，该委员会共作出了2000多项及时和理性的决策。

委员会的一切措施，均旨在COVID-19的威胁面前，保护公民的健康安全、协调政府各个机构之间的工作、强化医疗组织的基础设施等。

此外，考虑到国内和世界的流行病学情况，还作出了包括采购药品、免疫生物制剂、医疗设备、个人防护设备，以及审时度势的选择加强或削弱检疫要求等决策。

此外，在大流行爆发后，卫生部及全国各地方政府，均设立了下属的疫情防控指挥部。每天，这些机构都在根据疾病的传播情况，协调各个医疗机构之间的工作。

统计显示，在大流行期间，哈萨克斯坦首席国家卫生医生总计通过了 83 项关于抗击 COVID-19 的预防和抗病措施的决议。

相关法令的起草，考虑到了冠状病毒感染新变种的出现和针对病毒特性所积累的经验。

为及时向公民提供医疗服务，大流行期间，共新建16座模块化医院，重建3座传染病医院，63家新的门诊医疗机构投入使用。

在大流行传播力度加强的时间段内，共有3054个移动医疗团队负责入户上门，为需要的公民提供服务。

在保障普通公民的需求的同时，医护人员的生理和心理负荷情况也得到了高度的关注。卫生部通过多种措施，包括提升薪资和津贴，以及及时采取心理干预和调整轮休时间等方式，尽可能的在不影响防疫措施的前提下，保障了医护人员的需要。

整个大流行期间，全国5.7万名医护人员共获得了2850亿坚戈的特殊今天。

哈萨克斯坦卫生部强调，得益于国内卫生系统的资源和医务工作者的辛勤工作，以及及时落实预防和抗疫措施，才使得阻止致命感染的传播成为了可能。

卫生部同时公布了在大流行期间哈萨克斯坦境内的疫病感染人数统计情况。

统计显示，自2020年3月13日开始，至2023年5月5日为止，总计共有1 411 883人确诊COVID-19，其中13 848被这种疾病夺去了生命。

此外，自2020年8月1日至2023年5月5日，具有新冠病毒感染症状但PCR检测呈现阴性的肺炎患者总计91 027人，其中5 413人病逝。

世界卫生组织在2020年的3月11日宣布COVID-19为全球大流行。至宣布其结束为止，大流行共持续了3年1个月24天。

【编译：木合塔尔·木拉提】