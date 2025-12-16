加拿大森林野牛成功适应哈萨克斯坦环境 数量稳步上升

这些从国外引进的野牛已较快适应当地自然环境，并于2023年首次实现成功繁殖。

布伊拉套国家自然公园自然保护部门负责人卡哈尔曼·哈夫达勒穆拉特在接受丝绸之路电视频道《Búgin LIVE》节目在线采访时表示，这些野牛来自加拿大。

—这些野牛于2020年被引入我们的国家自然公园。目前种群数量已增至26头，园方在约400公顷的区域内对其进行照料和管理。引进野牛的总体目标之一，是推动生态旅游发展，让当地居民和游客能够通过旅游线路近距离观赏这一物种。-他说。