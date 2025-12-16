10:47, 16 12月 2025 | GMT +5
加拿大森林野牛成功适应哈萨克斯坦环境 数量稳步上升
（哈萨克国际通讯社讯）近日，一段野牛群在野外觅食的视频在网络上传播。经核实，相关画面拍摄于哈萨克斯坦布伊拉套国家自然公园境内。
这些从国外引进的野牛已较快适应当地自然环境，并于2023年首次实现成功繁殖。
布伊拉套国家自然公园自然保护部门负责人卡哈尔曼·哈夫达勒穆拉特在接受丝绸之路电视频道《Búgin LIVE》节目在线采访时表示，这些野牛来自加拿大。
—这些野牛于2020年被引入我们的国家自然公园。目前种群数量已增至26头，园方在约400公顷的区域内对其进行照料和管理。引进野牛的总体目标之一，是推动生态旅游发展，让当地居民和游客能够通过旅游线路近距离观赏这一物种。-他说。
他还表示，园方预计明年野牛数量将超过30头。
—这种动物属于牛科，对哈萨克斯坦的气候条件具有较强适应性，被称为“加拿大森林野牛”。它们已顺利适应哈萨克斯坦中部地区的自然环境，适应过程进展顺利，未出现任何问题。野牛通常每年产下一头幼崽。按照当前趋势，明年预计将新增约10头，届时总数量有望超过30头，接近40头。-哈夫达勒穆拉特补充说。
【编译：阿遥】