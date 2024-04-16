东哈州大型水库加大向额尔齐斯河输水 河谷定居点或将面临危险

据水资源和灌溉部水利委员会额尔齐斯河流域水资源利用和保护检查局副局长耶留斯兹·坎巴罗夫在接受哈通社记者采访时表示，目前东哈州各水库已经进入了输水季节。自4月13日以来，每秒向下游输水达到3500立方米，这一措施将持续到4月24日。

他预计，第一波水流预计将于4月20日抵达巴甫洛达尔州境内，届时，位于河谷区域的定居点可能会面临被淹危险。

-据哈萨克斯坦国家水文气象局水文站提供的信息，额尔齐斯河水位上涨尚未明显。例如，额尔齐斯河巴甫洛达尔段扎通水文站水位为592厘米，而警戒水位则为800厘米；汽车大桥附近的水位为479厘米，而警戒水位则为1084厘米。河流下游部分水文站甚至记录到水位下降。也就是说，额尔齐斯河目前水位正常。但从4月20日起，额尔齐斯河将迎来汛期高峰，预计水位将大幅上涨，超过30万公顷的土地面临被淹威胁。据预测，洪水有可能进入位于河谷的定居点，可能会蔓延到马依县的喀拉铁列克、阔科托别、阿克萨莱乡、巴甫洛达尔市肯杰阔勒和阿塔梅肯镇低地区域以及巴甫洛达尔县米丘林乡。如果地方当局能够提前做好准备、采取适当措施，那么民房就不会受到威胁。-坎巴罗夫强调。

【编译：阿遥】