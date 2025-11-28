香港大埔宏福苑大火死亡人数升至94人 仍有近200人失踪

据香港消防处消息，这场持续超过24小时的5级大火最初从宏福苑8座大厦中的4座住宅单位爆发，影响近2000个住宅单位。火势虽已明显减弱，但仍有零星火花和浓烟从建筑中冒出。消防员持续向建筑物洒水降温，防止复燃。截至28日清晨，救援行动已覆盖7座大厦的多层单位，重点针对25起求助个案进行搜救。

死伤者主要集中在火势最猛烈的宏昌阁和宏泰阁两座大厦，生还者则分布在不同楼宇。现场目击者描述，大厦外墙焦黑，内部住户窗户漆黑一片，消防员手持电筒逐户搜索。多名居民反映，火灾发生时警铃未响起，只能逐门敲击提醒邻居逃生。行政长官李家超27日表示，失踪人数达279人，并宣布成立援助基金，拨款3亿港元支持灾民重建生活。目前，全港已开设8个安置中心，收容约900名受灾居民，包括社区会堂、体育馆和商场临时庇护点。

香港政府已启动对火灾起因的调查，初步指向大厦维修工程中使用的竹架和塑料防护网可能助长火势蔓延。该工程承包公司两名董事及一名工程顾问已被警方以涉嫌误杀罪名拘捕。这起火灾是香港自1962年以来最惨重的火灾，也是近17年来首场5级大火，引发公众对高层建筑消防安全的广泛关注。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日向中国国家主席习近平致唁电，对香港大埔宏福苑火灾造成多人丧生表示深切哀悼，向全体中国人民转达诚挚慰问，并祝愿伤者早日康复。

【编译：木合塔尔·木拉提】