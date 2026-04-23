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    20:53, 23 四月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦拟扩大对格鲁吉亚农产品出口 深化农业领域合作

    （哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的RES–2026平台期间，哈萨克斯坦与格鲁吉亚就扩大农工综合体合作问题举行会谈。

    астық экспорты
    Коллаж: Kazinform/Pixabay

    哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫会见格鲁吉亚环境保护与农业部长达维德·松古拉什维利，双方就深化双边经贸合作前景进行了探讨。

    萨帕若夫表示，哈方将格鲁吉亚视为南高加索地区重要且具有发展潜力的合作伙伴，认为在农工领域深化合作空间广阔。哈萨克斯坦愿向格鲁吉亚市场供应包括粮食及其加工产品、肉类和乳制品在内的多类具有竞争力的产品。他指出，上一营销年度我国粮食出口总量达到1530万吨，创下近20年来最高水平。

    会谈中，双方重点讨论了扩大哈萨克斯坦小麦、面粉及意大利面制品对格鲁吉亚出口的问题。同时，双方还特别关注兽医领域合作，并就牲畜及畜产品出口相关认证达成一致。

    此外，双方提到，2025年哈萨克斯坦首次向格鲁吉亚出口500吨猪肉制品。两国还表示，有意在人才培养、科研合作以及农业发展等方向进一步加强合作。

    松古拉什维利表示，格方高度评价两国合作潜力，并愿积极推动经贸关系持续拓展。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 粮食 进出口 格鲁吉亚
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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