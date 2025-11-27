哈萨克斯坦首座大型氰化钠工厂动工建设

根据规划，新工厂年产能将达到25,000吨，是哈萨克斯坦首家此规模的氰化钠生产企业。项目由大型黄金开采企业阿勒滕阿勒马斯股份公司实施，旨在推动国家化工产业发展、创造就业岗位，并增强国家的技术与经济独立性。

奠基仪式由江布尔州州长叶尔波勒·卡拉舒科夫、哈萨克斯坦开发银行董事会主席马拉特·耶利巴耶夫以及“Altynalmas Reagents”有限责任公司总经理乌阿利汗·阿塔格勒迪耶夫出席。

Фото: Алтыналмас

Фото: Алтыналмас

预计投资额约600亿坚戈的新工厂将显著降低对进口氰化钠的依赖，满足国内黄金行业的需求，并为国家形成新的出口潜力。

项目建设期间将创造约400个就业岗位，投产后将新增250多个长期工作岗位。

“阿勒滕阿勒马斯”高度重视现代化化工生产的人才培养，将在技术持有方DuPont/Draslovka 以及技术合作伙伴 Glatt的支持下开展系统培训，同时吸引经验丰富的本地人才和技术类高校毕业生。

项目还将通过税收和其他强制性缴费增加地方与国家预算收入，从而进一步提升整体经济效益。

新工厂将使用全球领先企业DuPont/Draslovka的技术，以及Glatt Ingenieurtechnik GmbH的工程解决方案，并引入最先进的环保与工业安全技术。

Фото: Алтыналмас

其中包括全封闭式循环技术，实现技术用水的完全循环利用、不向自然环境排放；以及双回路尾气中和系统，即便在紧急情况下也能确保所有排放物维持在法律规定标准以下。

此外，项目强调本地化发展，由哈萨克斯坦领先工程公司AAEngineering Group担任总承包方，并最大限度使用本地制造的配套及非标准设备。

- “今天，我们迈出了推动哈萨克斯坦化工产业和国家经济发展的重要一步。新建工厂将满足黄金生产企业的需求，为地区和未来世代带来新的机遇，成为一座现代、安全、符合国际标准的化工生产基地。” - “Altynalmas Reagents”总经理乌阿利汗·阿塔格勒迪耶夫表示。

该项目也符合《公正哈萨克斯坦的经济方向》中提出的战略目标，即大力发展国内加工工业和高附加值产业。

项目实施预计将带动相关行业增长，包括氨和烧碱生产的显著提升，从而使国内能够依靠本国原材料形成完整生产链。这将进一步刺激对本地企业产品的需求，推动私营部门发展，并增强国家工业基础。

新工厂的建设也将强化国内市场，因为项目预计主要采购本地供应商的产品，为相关企业带来新增产能需求，促进整体经济增长。

项目由“阿勒滕阿勒马斯股份公司”自有资金、哈萨克斯坦开发银行贷款，以及德意志银行（Deutsche Bank）和Euler Hermes等国际及本地金融机构共同融资。

“阿勒滕阿勒马斯”表示，公司将继续推进旨在提升国家工业潜力、建设高科技现代化企业的工业项目，为巩固哈萨克斯坦长期经济稳定做出贡献。

【编译：达娜】