    09:30, 22 一月 2026 | GMT +5

    澳大利亚网球公开赛：安娜·达尼琳娜继续双打晋级之路

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦双打头号选手、现世界排名第14位的安娜·达尼琳娜成功晋级澳大利亚网球公开赛女双第二轮。

    Анна Данилина Лондон турнирінің финалында ұтылып қалды
    Фото: ҚТФ

    作为赛会7号种子，达尼琳娜与塞尔维亚选手亚历山德拉·克鲁尼奇搭档，在首轮比赛中迎战俄罗斯选手叶莲娜·普里丹金娜和美国选手奎因·格利森的组合。

    首盘比赛，哈萨克-塞尔维亚组合以7:5先下一城。第二盘，俄美组合扳回一盘，以6:4取胜。决胜盘中，达尼琳娜与克鲁尼奇展现强大统治力，以6:0横扫对手。

    整场比赛历时2小时21分钟，激烈而胶着。达尼琳娜-克鲁尼奇组合发出2记ace，并在9个破发点中成功兑现7次；普里丹金娜-格利森组合获得11个破发点，仅兑现4次。

    下一轮，达尼琳娜-克鲁尼奇将对阵澳大利亚本土组合达里娅·卡萨特金娜与阿丽娜·罗季奥诺娃，争夺第三轮席位。

    在本届澳网单打赛场，哈萨克斯坦选手叶列娜·热巴金娜、尤利娅·普婷佐娃以及亚历山大·布布利克仍在继续征程。此外，达尼琳娜还将与美国选手詹姆斯·特雷西搭档参加混双比赛。

    此前我们曾报道，亚历山大·布勃利克已成功晋级澳网男单第三轮；米哈伊尔·库库什金也在葡萄牙的一项赛事中闯入八强。哈萨克斯坦网球选手在本赛季开年赛事中整体表现出色，继续为国家赢得荣誉。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    体育 哈萨克斯坦 网球
