纳大博士后荣获全球青年学者奖 成后苏联地区首位得主

值得关注的是，她不仅成为哈萨克斯坦首位获此奖项的学者，也是整个后苏联地区首位获奖者。2026年，该奖项在全球范围内仅授予两位研究人员。

夏里莫娃已在纳扎尔巴耶夫大学教育研究生院从事博士后研究工作五年。她毕业于剑桥大学，获得教育学博士学位。在此之前，她曾在纳扎尔巴耶夫精英学校体系任职，参与教育课程开发并推动国际合作项目。

迈克尔·富兰青年学者奖被广泛视为教育领域最具影响力的国际奖项之一。该奖项由《专业资本与社区期刊》（Journal of Professional Capital and Community）设立，旨在表彰在专业资本与教育共同体发展方面取得突出成果的研究。评选标准主要包括科研创新性、实践价值以及对教育体系的实际影响。获奖者除获得奖金外，还将获得国际学界的广泛认可。

《专业资本与社区期刊》在评语中指出，这些杰出的研究人员展现了在不同教育情境下推进专业资本发展的前沿探索，其成果从理论与实践两个层面拓展并深化了相关领域的内涵。专业资本与教育共同体研究未来发展前景广阔。

【编译：阿遥】