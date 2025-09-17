托卡耶夫总统：宗教领袖大会对推动精神外交具有重要作用

- 此类活动无疑对保持精神外交领域的延续性发挥着重要作用。在谈及宗教间对话的重要性时，不得不提已故的教皇方济各。他曾于2022年专程来到阿斯塔纳，参加世界与传统宗教领袖第七次大会。这一事件无疑提升了论坛的全球影响力。我们对教皇利奥十四世在本届大会上给予的支持表示由衷感谢，并对他在推动宗教间和谐方面的倡议寄予厚望。 - 托卡耶夫总统指出。