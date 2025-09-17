11:50, 17 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统：宗教领袖大会对推动精神外交具有重要作用
（哈萨克国际通讯社讯）在世界与传统宗教领袖第八次大会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向联合国领导层表示感谢。
总统向作为尊贵嘉宾出席大会的联合国副秘书长、联合国文明联盟高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯表达谢意。同时，他还向在大会框架下参加保护宗教场所的特别会议的代表，以及出席第二届青年宗教领袖论坛的专家表示感谢。
- 此类活动无疑对保持精神外交领域的延续性发挥着重要作用。在谈及宗教间对话的重要性时，不得不提已故的教皇方济各。他曾于2022年专程来到阿斯塔纳，参加世界与传统宗教领袖第七次大会。这一事件无疑提升了论坛的全球影响力。我们对教皇利奥十四世在本届大会上给予的支持表示由衷感谢，并对他在推动宗教间和谐方面的倡议寄予厚望。 - 托卡耶夫总统指出。
此前，总统在大会致辞中还强调，需共同寻找解决青年关切问题之道。
值得一提的是，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：达娜】