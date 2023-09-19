联大可持续发展论坛召开 各国承诺加快行动

本次大会期间，世界各国领导人通过了可持续发展高级别政治论坛政治宣言，承诺加快行动，实现八年前设下的17项可持续目标，希望能在2030年消除饥饿和极端贫困，促进经济繁荣和所有人的福祉，同时应对气候变化并保护环境。

据悉，宣言承诺为发展中国家提供资金，明确支持古特雷斯提出的每年至少5000亿美元的可持续发展目标刺激方案，以及有效的债务减免机制。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在开幕式上发表了讲话，强调指出可持续发展目标不仅是一系列目标，还承载着世界各地人民的希望、梦想、权利和期望。

不过秘书长同时指出，联合国可持续发展目前至今仅有15%的目标正在按计划前进，还有许多目标正在倒退。

古特雷斯也再次强调，消除饥饿、改用可再生能源，让数码化和教育普及，以及充分的性别平等权利的重要性。古特雷斯在本月早些时候呼吁20国集团领导人，每年需确保至少有5000亿美元的刺激方案，来实现可持续发展目标。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫当地时间18日在美国纽约联合国总部，与匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳共同主持了可持续发展高级别政治论坛框架下的主题为《加强关键转型进程的大规模行动以加快实现可持续发展目标（SDG）的进展》的联合国领导人对话会第一次会议。

托卡耶夫总统在发言中强调指出，为了下一代的光明未来，国际社会必须团结一致共同努力。

【编译：木合塔尔·木拉提】