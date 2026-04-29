哈萨克斯坦代表当选联合国资源管理署副主席

据工业和建设部新闻处消息，联合国欧洲经济委员会资源管理局是联合国重要的平台，负责制定全球可持续自然资源管理议程。该局在联合国框架内汇聚了来自56个国家的专家，致力于在能源转型背景下，为负责任地利用地下资源和保障原材料安全制定解决方案。

值得一提的是，该局副局长的活动是公开进行的，具有专家咨询性质。

- 当选副主席是一个加强国际合作、发挥哈萨克斯坦专家潜力的契机。我们的主要任务是扩大与联合国欧洲经济委员会区域国家的合作，借鉴最佳实践和专业知识开展联合项目，并在全球可持续资源管理对话中维护哈萨克斯坦的利益。我相信，只有通过开放的互动和经验交流，我们才能应对全球原材料需求不断增长所带来的挑战。-法尔哈特·阿比托夫说。

Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

据悉，国家地质调查局股份公司系统性地加强与联合国系统国际组织的互动。

工业和建设部指出，此次选举产生的地质局管理团队为在地质和可持续地下资源利用领域开展联合倡议和知识交流开辟了新的机遇。

【编译：小穆】