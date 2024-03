迪玛希当选国际移民组织亲善大使

(哈萨克国际通讯社讯)据dimashnews.com消息,哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库代别尔艮当选了国际移民组织区域亲善大使(IOM Regional Ambassador)。

-我很自豪能够作为国际移民组织亲善大使捍卫移民的权利。让我们为每个人的权利和机会共建一个和平的世界。-迪玛希说。

据悉,国际移民组织(International Organization for Migration)是一政府间国际组织,其前身为美国和比利时倡议下,于1951年12月5日在布鲁塞尔召开国际移民会议,并成立临时欧洲迁徙政府间委员会(Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe,PICMME),主要目的为帮助因二战流离失所的人重建居住地。

移民组织致力于确保以有序且人道的方式管理移徙,促进在移徙问题上的国际合作,协助寻求解决移徙问题的切实做法,并向包括难民和境内流离失所者在内的有需要的移民提供人道主义援助。

2016年,移民组织与联合国签订协议,成为联合国系统内的一个专门机构。移民组织负责协调秘书长于2018年建立的联合国移民问题网络。

根据移民组织的最新战略计划,该组织2024-2028年的三大目标是:拯救生命和保护流动人口、推动流离失所问题的解决以及促进正常移民途径。

【编译:小穆】